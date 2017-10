Sparkassenautomat gesprengt In Mücka haben Unbekannte die Filiale einer Bank in die Luft gejagt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Sparkassenfiliale in Mücka wurde gesprengt. © Toni Lehder

Am Sonntag, gegen 6.50 Uhr, ist es in einer Sparkassen-Filiale am Markt in Mücka zu einer Detonation gekommen. „Unbekannte haben offenbar Gas in den Geldautomaten gefüllt und so eine Explosion verursacht“, teilt Martyna Fleischmann von der Polizeidirektion Görlitz mit. Verletzt hat sich niemand. Am Gebäude entstand erheblicher Schaden im sechsstelligen Bereich.

Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung im Einsatz und stellten den Automaten sicher. „Offenbar wurden mehrere Personen bei der Flucht mit einem dunkeln Fahrzeug beobachtet“, so die Polizeisprecherin. Ob sie etwas entwendet haben, werde derzeit geprüft. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

zur Startseite