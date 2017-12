Sparkassen-Lotterie hilft Kirchensaal Eine sechsstellige Summe stellen die Sparkassenstiftungen für die Sanierung zur Verfügung. Gebaut werden soll ab 2018.

Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung unterstützt mit einer sechsstelligen Summe die Sanierung des Kirchsaals der Brüdergemeine. Das Geld überbrachten Regina Risy und Friedrich-Wilhelm von Rauch (vorn). © Matthias Weber

Mit Gottes Hilfe wird Klaus Biedermann den Herrnhuter Kirchensaal noch einmal so sehen, wie er einst war. So, wie ihn der heute 76-Jährige erstmals betrat, als er im Februar 1945 als Flüchtling aus dem schlesischen Goldberg nach Herrnhut kam. Diesen Anblick kennen heute nur noch wenige Herrnhuter. Der Kirchensaal wurde wie viele andere Häuser in der Stadtmitte am 8. Mai 1945 durch Brandstiftung zerstört.

Dass ausgerechnet Klaus Biedermann als Vorsitzender des Ältestenrates der Herrnhuter Brüdergemeine vor Ort eine Finanzzusage der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und der Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien in der Hand halten darf, die beim originalgetreuen Sanieren dieses wichtigen Innenraumes helfen wird, erfüllt ihn mit großer Dankbarkeit. „Ich war in den 50er Jahren als Elektriker dabei, als der Kirchensaal wieder aufgebaut wurde“, erinnert er sich. Allerdings fehlten damals Geld und Material, um die Schwesternempore und die Lamperie – die Holzvertäfelung an den Wänden – einzubauen. „Aber dort, in den Wänden, sind die Haken für die Empore damals vorgerichtet worden“, zeigt Klaus Biedermann.

Genau hingesehen hat Friedrich-Wilhelm von Rauch, Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung. Er ist am gestrigen Mittwoch gemeinsam mit Regina Risy von der Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien nach Herrnhut gekommen, um eine große Finanzzusage zu übergeben. Die zu vergebenden Mittel speisen sich aus dem PS-Lotteriesparen, das die Sparkassen anbieten. „Es handelt sich um einen sechsstelligen Betrag“, bestätigen die beiden. Eine genaue Zahl zum Engagement der Stiftungen wollen sie nicht benennen, betonen aber, dass sie in diesem Jahr an 100 Projekte insgesamt 5 Millionen Euro vergeben haben und Herrnhut zu den Spitzenprojekten gehöre: „Ich halte eine Neiddebatte, die sich daraus ergeben könnte, nicht für zielführend“, erklärt von Rauch. Denn dazu ist der Kirchensaal in seinen Augen zu wichtig: „Es gibt drei Gründe, warum wir uns entschieden haben, hier eine Zusage zu machen“, sagt er. Der Herrnhuter Kirchensaal sei zum einen einzigartig und war zum Zweiten beispielgebend für viele Säle in Europa – ja sogar weltweit. Gewürdigt wissen will er – drittens – auch das Engagement der Herrnhuter. „Das Geld ist kein Geschenk“, erklärt von Rauch, „wir möchten, dass dieses Geld genutzt wird, um gute Projekte voranzubringen.“

Darauf wird niemand lange warten müssen. Gemeindevorsteherin Andrea Kretschmar bestätigt, dass es im kommenden Jahr losgehen soll. Zeit zu vergeben haben die Herrnhuter ohnehin nicht, denn zum 300. Stadtjubiläum 2022 soll der Kirchensaal fertig sein. Zunächst wird im kommenden Jahr die Orgel ausgebaut und gesichert, denn auch sie muss umfassend saniert werden. Danach können sich die Bauarbeiter Wänden, Elektrik und der erneuerungsbedürftigen Heizung für Saal und auch für die Seitengebäude widmen. 2,4 Millionen Euro sind insgesamt einkalkuliert. Das Geld der Sparkassenstiftungen wird für die nun noch fehlende Schwesternempore und die Lamperie eingesetzt.

Die Finanzzusage ist der erste positive Bescheid, der auf mehrere Anträge der Brüdergemeine und des extra gegründeten Fördervereins für den Kirchensaal gefolgt ist. Um wirklich alles zu sanieren, braucht es aber ein vielstimmiges Finanzkonzept. Dafür läuft derzeit eine – gewissermaßen weltweite – Spendensammlung. „Wir haben bislang Geber von Finnland bis Amerika“, sagt Angelika Doliv vom Verein der Freunde und Förderer des Herrnhuter Kirchensaals. „Aber, das ist im kommenden Jahr noch ausbaufähig“, sagt sie.

zur Startseite