Aus dem Gerichtssaal Sparkasse zeigt Kundin an Eine Frau aus Roßwein erhielt einen Strafbefehl. Sie soll leichtfertig Geld gewaschen haben. Sie ging in Einspruch.

Erstaunt war die 65-jährige Frau aus Roßwein, als ihr Telefon im Oktober 2016 klingelte. Eine unbekannte Frau sagte, dass auf das Konto der 65-Jährigen 4 800 Euro eingezahlt wurden. Dann bekam die Roßweinerin die Anweisung, nach Freiberg zu fahren. Dort sollte sie von dem eingezahlten Geld 4 600 Euro in die Türkei überweisen. 200 Euro sollte sie sich als Entschädigung behalten. Obwohl sie den Anweisungen nicht folgte, brachte ihr die Geldüberweisung einen Strafbefehl ein. Sie sollte wegen leichtfertiger Geldwäsche eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro zahlen. Dagegen ging sie in Einspruch.

„Ich ging nach dem Anruf zur Sparkasse“, schildert die Angeklagte den Vorfall. „Auf meinem Konto waren tatsächlich die 4 800 Euro.“ Weil sie bei einem privaten Lottoanbieter spielte, dachte sie anfangs, es sei ein Gewinn. Doch die Sache kam ihr merkwürdig vor. Sie rief ihre Tochter an. Die sagte, sie solle zur Polizei gehen. Das tat die Roßweinerin. Sie wollte Anzeige erstatten. Doch die Beamten wiesen sie ab. „Sie nahmen die Anzeige nicht an“, sagt sie. Weil sie auch der Bank von der Überweisung erzählte, stellte die Sparkasse das Geld sicher und erstattete Anzeige wegen illegaler Geldwäsche.

Das Geld war von einem Mann überwiesen worden, der illegales Glücksspiel betreibt. Es soll vom Konto eines anderen Opfers stammen.

„Alte Leute spielen fast immer Lotto“, sagt Richterin Christa Weik in der Verhandlung. „Sie glauben, wenn ihnen jemand am Telefon erzählt, sie hätten im Lotto gewonnen. Um den Gewinn zu erhalten, überweisen sie dann auch Geld.“ Dass die Angeklagte leichtfertig gehandelt hat, davon ist Richterin Weik nicht überzeugt. „Was sollte sie denn noch machen?“, fragt sie. „Sie ging zur Polizei. Dort nahm man ihre Anzeige nicht an. Das Geld hat sie nicht abgehoben.“ Sie spricht die Beschuldigte frei. Die 4 800 Euro werden eingezogen. Nach eingehender Prüfung des Sachverhalts erhält der Geschädigte das Geld zurück.

