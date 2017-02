Sparkasse zahlt Geld an Vereine Vereine im Landkreis bekommen derzeit die Erlöse aus dem Kalender-Verkauf. In Niesky und Umgebung sind das 3 605 Euro.

Symbolfoto © dpa

Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien hat in ihren Filialen über 22 200 Heimatkalender mit regionalen Motiven wie der Landeskrone und der Fachwerkkirche in Pechern für einen symbolischen Euro verkauft. Das Geld kommt insgesamt 41 gemeinnützigen Vereinen und Kindereinrichtungen im Landkreis Görlitz zugute. Darüber informiert Kirsten Müller, Pressesprecherin der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien.

In den Sparkassenfilialen in Niesky und Umgebung erhalten die sechs begünstigten Vereine und Einrichtungen insgesamt 3 605 Euro. So bekam die Jugendfeuerwehr Kodersdorf über 298 Euro, die ihr von Annett Mitschke und Michelle Nitschke, Mitarbeiterinnen der Filiale Kodersdorf, am 1. Februar 2017 überreicht wurden. Das weitere Geld wird noch von den jeweiligen Filialleitern übergeben. So bekommen die Gutenbergschule Niesky 959, das Altenpflegeheim Emmaus 959, die Sportgemeinschaft Mücka 345, die Jugendfeuerwehr der Orte Rothenburg, Lodenau und Uhsmannsdorf insgesamt 553,50, die Jugendfeuerwehr Kodersdorf 298 und das Gesundheits- und Fitnessstudio Rietschen 490 Euro.

Auch für das Jahr 2018 soll es wieder den Heimatkalender der Sparkasse geben, kündigt Müller an. Dieser kann dann wie gewohnt ab dem Weltspartag, 30. Oktober, in den Filialen vor Ort für einen Euro erworben werden.

(SZ)

