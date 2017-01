Sparkasse warnt vor Betrügern

Die Betrüger melden sich telefonisch bei den Sparkassen-Kunden. © dpa

Die Sparkasse Oberlausitz/Niederschlesien warnt vor Betrugsversuchen. Wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte, hätten Unbekannte in der vergangenen Woche versucht, Kunden im Raum Görlitz telefonisch zum Abheben von Bargeld in Höhe von 20 000 Euro zu bewegen. Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien warnt vor dieser Betrugsmasche.

Der Aufforderung sollte auf keinen Fall Folge geleistet und stattdessen die Polizei informiert werden. Die Kunden können sich zudem jederzeit an die Mitarbeiter der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien wenden. (SZ)

