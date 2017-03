Sparkasse wappnet sich gegen Strafzinsen

Görlitz. Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) bereitet den Kreditinstituten zunehmend Kopfzerbrechen. Darunter fallen auch die Strafzinsen, die die Banken an die EZB für kurzfristig angelegte Millionengelder auf Konten zahlen müssen. Deswegen führt die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien derzeit Gespräche mit einigen wenigen institutionellen Kunden mit einem täglich verfügbaren hohen Einlagevolumen, um sie für alternative Anlagen zu gewinnen. Das bestätigt eine Sprecherin der Sparkasse.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass die Sparkasse Köln-Bonn Negativzinsen für hohe Millionen-Vermögen verlangt. Folgen weitere Institute, dann ist zu befürchten, dass Anleger für große Vermögen neue preiswerte Anlagehäfen suchen. Legen sie das Geld kurzfristig an, drohen dem Kreditinstitut Strafzahlungen an die EZB. Deshalb hatte die Volksbank/Raiffeisenbank Niederschlesien bereits im Herbst bei einer Anlage für große Vermögen ungewöhnlich hohe Gebühren verlangt. (SZ/sb)

zur Startseite