Sparkasse verschenkt 1 500 Euro Das Geld soll Kindern und Jugendlichen zugutekommen. Bewerbungen sind noch bis zum kommenden Freitag möglich.

Geld von der Sparkasse. © dpa

Am 2. September ist es wieder so weit: Dann findet der Traditionslauf „Bischofswerda bewegt sich“ statt. Bereits zum neunten Mal rufen der Sportverein TV 1848 Bischofswerda, die IKK classic, die Kreissparkasse Bautzen und die Stadtverwaltung zu dieser Veranstaltung auf. Wer mitläuft, verbindet zwei gute Dinge miteinander: Er tut etwas für seine Gesundheit und für die Allgemeinheit. Denn der Erlös des Laufes kommt auch in diesem Jahr einer Kinder- oder Jugendeinrichtung bzw. einer Maßnahme zur Sport-, Gesundheits- oder Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen zugute.

Die Kreissparkasse stellt erneut je gelaufenem Kilometer einen Euro bereit – maximal 1 500 Euro, sagte Brigitte Richter, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Geldinstitutes verantwortlich ist. Bis zum 23. Juni können sich Kinder- und Jugendeinrichtungen aus Bischofswerda und dessen Umfeld um die Förderung einer Maßnahme bei der Stadtverwaltung bewerben. Eine Jury, bestehend aus den Organisatoren und Sponsoren des Laufes, trifft die Auswahl, welches Projekt gefördert wird.

Im vergangenen Jahr brachten es 450 Teilnehmer auf tolle 4 573 Runden durch den Lutherpark und den Park der benachbarten katholischen Kirche. Das war neuer Rekord. Die von der Sparkasse ausgelobten 1 500 Euro kamen dem 8-Sterne-Hort in Bischofswerda Süd zugute. Mit dem Geld konnte ein Sonnensegel gekauft werden.

Bewerbungen um eine Förderung können bis zum kommenden Freitag schriftlich bei der Stadtverwaltung Bischofswerda, Altmarkt 1, Büro des Oberbürgermeisters, eingereicht werden. (szo)

