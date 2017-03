Sparkasse verdient trotz Niedrigzinsen Zugleich kündigte die Sparkasse aber für die kommenden Jahre rückläufige Erträge an.

Symbolfoto © SZ/Archiv

Görlitz. Die Sparkasse an der Neiße hat im vergangenen Jahr 4,5 Millionen Euro verdient. Das teilte das Kreditinstitut am Freitag mit. Damit dürften sich Landkreis und Stadt Görlitz als Eigentümer der Sparkasse auf eine Ausschüttung in ähnlicher Höhe wie in der Vergangenheit freuen. Damals belief sie sich auf zusammen eine Million Euro. Die Entscheidung darüber fällt erst im Spätsommer.

Zugleich kündigte die Sparkasse aber für die kommenden Jahre rückläufige Erträge an. Hauptgrund sei die Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die sorgt auch dafür, dass die Sparkasse „Preisanpassungen als unvermeidlich“ ansieht. Im vergangenen Herbst hatte die Sparkasse bereits neue Kontenmodelle eingerichtet, die je nach Variante auch das Geldabheben am Automaten mit einer Gebühr belastet. Sparkassen-Vorstand Michael Bräuer erneuerte seine Kritik an der Politik der EZB. Sie bedrohe den Erhalt des Vermögens der Sparer. (SZ/sb)

