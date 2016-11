Sparkasse unterstützt Vereine mit fast 90 000 Euro Spenden erhalten unter anderem ein Coswiger Sportverein und das Kirchspiel Bärnsdorf-Naunhof.

Rolf Schlagloth, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Meißen, überreichte am Montag – auch im Namen von Landrat Arndt Steinbach – Förderzusagen an insgesamt 49 Vereine in Höhe von 88 815 Euro. Möglich wurde diese Ausschüttung durch das beliebte PS-Lotterie-Sparen der Sparkasse. Winni – das Maskottchen der Lotteriegesellschaft – gratulierte ebenfalls den Spendenempfängern.

Neben Sportvereinen – wie dem 1. FC Coswig 2011 e. V., der bei der Anschaffung von Spielerbekleidung unterstützt wird, erhält der Meißner Tennisclub e. V. Geld für die Anschaffung von Trainingsbällen, Netzen und Netzerhöhungen, der Motorsportclub Meißen bei der Anschaffung von Materialien für die Motorsportmaschinen der Motorsportmaschinen der Kinder- und Jugendmannschaften. Große Freude kam auch beim Kreissportbund Meißen auf. Der Verein erhielt einen VW-Transporter. „Nur durch die vielen Lotteriesparer ist es möglich – unter anderem auch einen VW-Transporter zu verschenken. Darüber freuen wir uns sehr “, so Rolf Schlagloth.

Auch die Kleinsten werden nicht vergessen. Unter anderem wird die Kita Märchenland Meißen bei der Anschaffung von Materialien zur frühen mathematischen Bildung – „Entdeckungen im Zahlenland“ unterstützt.

Im Bereich der Kultur wird u. a. das Ev.- Luth. Kirchspiel Bärnsdorf-Naunhof bei der Restaurierung der Orgel unterstützt wie auch die Albrechtsburg Meißen bei der Sonderausstellung „Ein Schatz nicht von Gold. Bischof Benno von Meißen – Sachsens erster Heiliger“. Bevor die Spenden überreicht wurden, trat das Bläserensemble Riesa e. V. mit einem musikalischen Beitrag auf. Der Verein erhielt eine Zuwendung für die Erneuerung des Notenbestandes. Vereine zu unterstützen ist das Hauptanliegen und das Grundprinzip der PS-Lotterie. Die Verwendung der Mittel des PS-Zweckertrages ist neben der Bereitstellung von Spenden- und Sponsoringgeldern sowie Mitteln aus der Meißner Sparkassen-Stiftung ein wichtiger Teil der Fördermaßnahmen der Sparkasse Meißen. (SZ)

