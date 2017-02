Sparkasse unterstützt Vereine Mit den Verkauf von Kalendern ist Geld gesammelt worden. Das wird nun verteilt.

Über 22 200 Kalender mit Motiven aus der Region hat die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien in den letzten Wochen zum symbolischen Preis von einem Euro verkauft. Das dadurch gesammelte Geld wird nun unter insgesamt 41 gemeinnützigen Vereinen und Kindereinrichtungen im Landkreis Görlitz verteilt – darunter auch sechs aus dem Kreisnorden.

So können sich der Sportverein Grün-Weiß aus Weißwasser, die Krauschwitzer Zweigstelle der Stadtbibliothek Weißwasser, die „Löschzwerge“ der Freiwilligen Feuerwehr Groß Düben, die Bibliothek in Bad Muskau, der SV Klitten/Boxberg und der Uhyster Sportverein über insgesamt 3 348 Euro freuen. Mit den rund 1 500 Euro, die davon an den Sportverein Grün-Weiß übergeben worden sind, sollen vor allem Abteilungen mit intensiver Nachwuchsarbeit unterstützt werden.

Die Tradition der Heimatkalender, die für den guten Zweck verkauft werden, soll auch für das Jahr 2018 fortgesetzt werden, kündigt die Sparkasse an. Dieser kann dann wie in den Vorjahren auch ab dem Weltspartag Ende Oktober in den Filialen erworben werden. (SZ)

