Sparkasse unterstützt Reformationsausstellung Die Förderzusage ist jetzt im Zittauer Museum übergeben worden. Der Überreicher kam dabei ins Staunen.

Friedrich Wilhelm von Rauch (links)

Friedrich Wilhelm von Rauch will sich bemühen, noch einmal ins Zittauer Museum zu kommen. Dann, wenn die Ausstellung zur Reformation in der Oberlausitz zu sehen ist. Das versprach der Geschäftsführer der Ostdeutschen Sparkassenstiftung am Mittwoch Zittaus Museumsdirektor Peter Knüvener.

Noch ist von den Exponaten der überregional bedeutenden Schau, die der Abschluss und Höhepunkt des Projektes „Gesichter der Reformation“ des Kulturraums Oberlausitz-Niederschlesien sein soll, zu sehen. Ein paar wenige Epitaphien, die in den vergangenen Jahren restauriert und im Rahmen der Ausstellung erstmals präsentiert werden, stehen derzeit im Flur des Franziskanerklosters. Rauch ist fasziniert von den Stücken, lässt sich vom Museumsdirektor deren Geschichte genau erklären. Epitaphe sind Gedächtnisbilder von Verstorbenen, die in Kirchen aufgehängt wurden. Rauch erfährt auch, dass es Epitaphien nicht nur in Zittau gab, die hier von vorhandene große Anzahl aber einmalig sei. Angesichts solcher Fakten kommt auch der Stiftungsgeschäftsführer aus der Bundeshauptstadt ins Staunen. Gekommen ist er natürlich nicht, um sich überraschen zu lassen. Er hat vielmehr eine Förderzusage für die Reformationsausstellung in der Tasche. Wie groß die finanzielle Unterstützung ist, darum machen die Ostdeutsche Sparkassenstiftung und die Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien ein Geheimnis. Es sei zumindest eine größere Summe, welche die Stiftung nicht aus der Portokasse bezahle. So viel lässt sich Friedrich Wilhelm von Rauch am Ende entlocken. (jl)

