Sparkasse und Stadträte spenden Für zusammen 2 700 Euro sollen neue Spielmaterialien gekauft werden.

Die Sparkasse Meißen unterstützt den SV Motor Sörnewitz mit einer Soforthilfe in Höhe von 2 500 Euro. Das teilt Pressesprecherin Beate Gasch mit. „Damit können dringend benötigte Trikots sowie Spielutensilien schnellstmöglich den Sportlern wieder zur Verfügung gestellt werden.“ Man wünsche dem Verein außerdem viel Kraft beim Wiederaufbau des Vereinsheims. Das war vor zwei Wochen nahezu vollständig abgebrannt. Es entstanden mehrere Hunderttausend Euro Schaden. Das Vereinsgelände ist noch gesperrt, weil es mit Asbestpartikeln verseucht ist.

Auch die Stadträte sammelten zur Sitzung am Mittwochabend Geld für den Verein. Stadtrat Thomas Damme (CDU) aus Neusörnewitz ließ zu Beginn ein „Sparschwein“ rumgehen. Am Ende kamen so 200 Euro zusammen. Das Geld will er zur nächsten Hauptversammlung persönlich überreichen. (SZ/pz)

Spendenkonto: IBAN DE80 8505 5000 3253 3298 51, BIC: SOLADES1MEI, Verwendungszweck: Spende zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs

zur Startseite