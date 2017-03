Sparkasse sucht weiter nach Lösung Nachdem die Apotheke in Röderau kein Bargeld auszahlen darf, wirft der Rathauschef den Behörden mangelndes Engagement vor.

„Wir senden Kunden auf Bestellung auch gern Bargeld mit der Post nach Hause“ – Sparkassen-Sprecher Ralf Krumbiegel. © Sebastian Schultz

Im Ortsteil Röderau könnte es doch noch eine Bargeldagentur geben. Derzeit laufen dazu Verhandlungen mit einem örtlichen Einzelhändler, sagte der Sprecher der Sparkasse Meißen Ralf Krumbiegel, ohne konkret zu werden. Ansonsten könnten die Röderauer ihre Bankgeschäfte in Zeithain, Nünchritz und Riesa tätigen. „Darüber hinaus senden wir Kunden auf Bestellung auch gern Bargeld mit der Post nach Hause“, so der Unternehmenssprecher.

„Es ist schön, dass die Sparkasse noch ein paar Trümpfe in der Hand hat“, sagte dazu Zeithains Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos). Dennoch kritisiert er das fehlende Engagement der Behörden bezüglich der Möglichkeit, eine Bargeldagentur in der Rats-Apotheke zu installieren.

Vor wenigen Tagen hatte sich die Staatsregierung in einer Antwort auf eine Landtags-Anfrage auf die sogenannte Apothekenbetriebsordnung berufen. Demnach dürfen Apotheken nur Dienstleistungen anbieten, die der Gesundheit dienen. Bargeld auszuzahlen, gehöre nicht dazu. Die Idee wurde daraufhin in Röderau fallengelassen.

Rathaus sieht kaum Alternativen

„Mir fällt aber keiner ein, der etwas dagegen haben sollte. Und wenn ein Gesetz keinen Sinn mehr macht, sollte man es am Ende eines Tages vielleicht ändern“, so der Bürgermeister. Er hätte sich in den Behörden wie der Landesdirektion einen Ansprechpartner gewünscht, der aktiv nach einer Lösung für Röderau sucht. „Ich bin schon sehr, sehr lange in der Verwaltung tätig. Und ich glaube, man kann viele Vorschriften so sinnvoll auslegen, ohne dabei dem Gesetz zu widersprechen.“ Nun will er das Anliegen jedoch nicht weiter verfolgen, nachdem schon die Besitzerin der Rats-Apotheke angekündigt hat, die Sache auf sich ruhen zu lassen.

Die mögliche Alternative, als Kommune einen eigenen Bankautomaten aufzustellen, sieht Ralf Hänsel jedoch aufgrund der Kosten für die Kunden und die Gemeinde kritisch. Und auch beim Thema Online-Banking oder Bargeld-Versand bleibt er mit Blick auf die oft ältere Landbevölkerung skeptisch: „Einem über 80-Jährigen zu sagen, er muss mit der Zeit gehen, ist nicht zumutbar.“

