Sparkasse sucht Lebensretter in Weißwasser Eine neue Ausstellung zeigt in Weißwasser Stammzellspender und Leukämiekranke. Es gibt auch eine Typisierungsaktion.

Symbolbild: Ein Stammzellspender liegt auf einer Liege. Bei der Typisierung wird dagegen nur etwas Blut entnommen. © dpa

Weißwasser. Die Weißwasseraner Filiale der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien ist die erste im Bereich des Ostdeutschen Sparkassenverbandes, in der die Wanderausstellung der Deutschen Stammzellenspenderdatei DSD gezeigt wird.

Am 18. Januar um 10 Uhr wird in der Filiale an der Bahnhofstraße diese Schau eröffnet, informiert Sparkassen-Pressesprecherin Kirsten Müller. Gezeigt werden Menschen, die an Leukämie erkrankt sind, und ihre Lebensretter, die Stammzellspender. Die Ausstellung trägt deshalb auch den Namen „Schön, dass es dich gibt. Begegnung von Stammzellspendern und -empfängern“.

Mit der Wanderausstellung wollen die Deutsche Stammzellenspenderdatei und die Sparkasse Menschen in den Blickpunkt rücken, die in der Region und weltweit geholfen haben, dass an Blutkrebs Erkrankte wieder hoffen können auf ein Leben trotz dieser schweren Krankheit.

Je mehr Menschen in der Spenderdatei erfasst sind, desto größer werden die Chancen für Kranke, den passenden Spender zu finden. Aus diesem Grund findet am Tag der Ausstellungseröffnung zwischen 10.30 und 12 Uhr eine öffentliche Typisierungsaktion statt. Zu der seien Sparkassenkunden wie auch Sparkassenmitarbeiter in die Filiale Weißwasser eingeladen, so Kirsten Müller. (SZ/cam)

zur Startseite