Sparkasse sucht ihre Zukunft

Einen Kleinbus für 30 000 Euro erhält man auch nicht aller Tage: Der Görlitzer Karneval- und Tanzsportverein profitierte von einer Aktion der Sparkasse. © Sparkasse

Landkreis. Fasching und Glücksmomente gehören ja irgendwie zusammen. Und so war die Stimmung dieser Tage in der Görlitzer Sparkasse auch entsprechend heiter, als der Görlitzer Karneval- und Tanzsportverein einen neuen VW-Bus im Wert von über 30 000 Euro entgegennehmen konnte. Im Rahmen der Aktion „Glückspilze on Tour“ der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und der PS-Lotteriegesellschaft hatten sich im November 43 Vereine um diesen Wagen beworben. Auch in den Vorjahren konnte die Sparkasse bereits einen solchen VW-Bus vergeben. Der Zittauer Kinderschutzbund und die „Station junger Naturforscher und Techniker“ aus Weißwasser konnten sich darüber freuen. Insgesamt förderte die Sparkasse im vergangenen Jahr Vereine, Initiativen und Institutionen im Landkreis Görlitz mit 1,24 Millionen Euro. Zudem unterstützte die Stiftung der Sparkasse weitere 39 Projekte. All diese Zahlen sind in der Bilanz der Sparkasse enthalten, die das größte Kreditinstitut des Landkreises jetzt veröffentlichte. Die SZ fasst die wichtigsten zusammen.

Kunden: Sie gehen höhere Risiken für eine höhere Rendite ein

Trotz Niedrigzinsen und den geringen Erlösen aus dem Sparen – auf ihre Kunden kann sich der Sparkasse verlassen. Im vergangenen Jahr brachten sie 4,6 Prozent mehr Geld zur Sparkasse. Die Steigerung fiel damit höher als im Vorjahr aus; damals betrug sie 4,2 Prozent. Weil die Kunden so fleißig sparen, steigt auch die Bilanzsumme der Sparkasse. Nachdem sie 2015 erstmals die 3-Milliarden-Grenze überstieg, wuchs sie nun weiter auf 3,2 Milliarden Euro. Da aber Tagesgelder oder Sparbriefe nicht mehr hohe Zinsen abwerfen, erwerben die Kunden zunehmend Wertpapiere. Für höhere Renditen gehen sie also höhere, wenn auch überschaubare Risiken ein. Das können Aktionsfonds, Immobilienfonds, Rentenfonds oder der direkte Kauf von Aktien sein. 15 Prozent mehr Gelder legten die Sparkassen-Sparer auf diesem Gebiet im vergangenen Jahr an. „Unsere Kunden schätzen dabei unsere individuelle Beratung“, resümiert Vorstandsmitglied Frank Hensel. Eine Entwicklung, die praktisch alle Kreditinstitute im Landkreis seit der Bankenkrise feststellen: Der Bedarf an einer guten Beratung wächst wieder. Darauf reagiert die Sparkasse wie andere mit einem Spagat: Sie muss auf der einen Seite in der Fläche vertreten bleiben. Zwar hält sie an den Plänen fest, bis 2020 sechs weitere Filialen in Uhyst, Hagenwerder, in der Görlitzer Südstadt, Obercunnersdorf, Leutersdorf und Zittau-Süd zu schließen. Dann würde sie aber immer noch über 31 feste Anlaufpunkte im Landkreis verfügen, wo künftig auch – auf Wunsch – am Sonnabend beraten werden kann. Auf der anderen Seite folgt sie dem Trend, dass die Kunden viele Geschäfte mit der Sparkasse am heimischen Computer erledigen. Mehr als die Hälfte aller Girokonten werden bei der Sparkasse mittlerweile online geführt. Außerdem hat die Sparkasse im vergangenen Sommer eine Online-Filiale eingerichtet, die zusätzlichen Service bietet. Sie zählt bereits 11 000 Kunden. Für deren Angebote bedarf es aber auch des schnellen Internets. Deswegen plädiert die Sparkasse für einen zügigen und flächendeckenden Ausbau der digitalen Infrastruktur.

Kredite: Weniger neue Darlehen trotz niedriger Zinsen

Wer schon immer den Traum vom eigenen Häuschen oder einer Eigentumswohnung hatte, der will ihn jetzt angesichts niedriger Zinsen auch verwirklichen. Das spürt auch die Sparkasse. „Dieser Wunsch ist ungebrochen“, erklärt Sprecherin Kirsten Müller gegenüber der SZ. Neue Darlehen im Wert von 138 Millionen Euro vergab die Sparkasse daher auch im vergangenen Jahr, mehr als 40 Prozent dienten vorrangig dem Wohnungsbau. Aber: Das ist deutlich weniger als im Jahr zuvor, als noch neue Kredite in Höhe von 160 Millionen Euro vergeben wurden. Damit droht die Sparkasse in diesem Sektor zurückzufallen, denn alle anderen Institute im Landkreis sprechen gerade beim Kreditgeschäft von höheren Zuwachsraten. Vorstand Frank Hensel erklärt daher auch: „Der Bestand an Krediten ist zwar leicht gewachsen, aber in diesem Geschäftsfeld haben wir noch Potenziale.“ Als ersten Schritt legte die Sparkasse Anfang des Jahres die Beratung von Kunden beim Bau oder der Modernisierung von Immobilien im neuen Immobilien-Center zusammen.

Niedrigzinsen: Je länger sie anhalten, um so schwerer wird es für alle

Die Sparkasse könnte zufrieden sein. Wie im Vorjahr hat sie 4,5 Millionen Euro erwirtschaftet, wird eine Million Euro an ihre Eigentümer Landkreis und Stadt Görlitz ausschütten, zahlte fast 14 Millionen Euro an Steuern im Landkreis Görlitz. Diese Zahlen haben sich im Vergleich zu 2015 kaum verändert. Und doch fallen die Niedrigzinsen immer stärker ins Gewicht. Sie zerstören schleichend unser Wirtschaftssystem, schätzt Vorstandsvorsitzender Michael Bräuer ein. So bedrohen sie zum einen das Vermögen der Sparer, zumal wenn die Inflationsrate über den Zinsen liegt. Aber zugleich bedrohen die Niedrigzinsen auch das Geschäftsmodell der Sparkasse. Das bestand über Jahrzehnte darin, Geld von Kunden anzunehmen und anzulegen und Kredite an Kunden auszureichen, meist zu leicht höheren Zinsen als die Anlagen. Aus der Zinsdifferenz finanzierte die Sparkasse ihr Geschäft: ihre Mitarbeiter, ihre Filialen, ihre Angebote. Nun gibt es kaum noch Zinsen für Einlagen, und auch die Kreditzinsen sind stark gesunken. Die Zinsdifferenz fällt geringer aus, die Sparkasse bekommt das zu spüren. Deswegen hat sie im Oktober verschiedene Kontomodelle eingeführt, bei denen höhere oder überhaupt Gebühren verlangt werden. Nach einer Recherche des Mitteldeutschen Rundfunks steht die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen damit zwar nicht allein da. Auch die Sparkassen in Halle und im Vogtland bedienen sich ähnlicher Gebührenmodelle. Doch die Großen warten ab, so die Ostsächsische Sparkasse in Dresden sowie die Stadt- und Kreissparkasse Leipzig und die Erzgebirgssparkasse. Trotzdem gibt es, so erklärt Sparkassen-Sprecherin Kirsten Müller, „keine Überlegungen zur Fusion mit anderen Sparkassen“. Wie die Kunden auf die neuen Kontomodelle reagiert haben, ist von der Sparkasse an der Neiße nicht zu erfahren. Aber: Weitere Gebühren sind derzeit nicht vorgesehen.

Mitarbeiter: Seit der Fusion 2005 fiel jede dritte Stelle weg

Im August 2005 bildeten die Sparkassen Löbau-Zittau und die Niederschlesische Sparkasse die neue Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Damals arbeiteten 796 Mitarbeiter in 50 Filialen, darunter mehr als 40 Auszubildende, gegenwärtig sind es 533 Beschäftigte in 37 Filialen, darunter 21 Auszubildende und Studenten an der Berufsakademie – jede dritte Stelle fiel also weg.

