Sparkasse schickt Geld nach Hause Die Schließung der Ebersbacher Filiale soll abgemildert werden. Die Sparkasse spricht gar von Verbesserungen.

45 000 Abhebungen im Jahr sind der Sparkasse einfach zu wenig, der Durchschnitt liegt bei 70 000, die Spitze bei 120 000. Etwa ein Drittel der Ebersbacher sind Kunden des Geldinstituts und müssen ab 2017 dann nach Großenhain oder Radeburg. Die Sparkassen-Immobilie wird verkauft, so Vorstand Rolf Schlagloth. © Foto/Montage: Anne Hübschmann

Geld bringt ab nächstem Jahr der Postbote. Zumindest bis 200 Euro und innerhalb der Gemeinde Ebersbach, falls der Betreffende nicht selbst zum nächsten Geldautomaten der Sparkasse fahren kann. Denn der befindet sich mit der Schließung der Sparkassenfiliale dann eben nicht mehr im Ort, sondern in Radeburg oder Großenhain. „Ein ganzer Landstrich wird hier abgehängt, dadurch, dass auch die Schönfelder Filiale schließt“, sagte der Ebersbacher Gemeinderat Falk Hentschel.

Der Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, Rolf Schlagloth, gab sich verständnisvoll: „Begeisterung kann ich nicht erwarten, das ist mir klar“, sagt er zu den Gemeinderäten, betonte aber in der Sache, der Vorstand müsse jetzt handeln, daran führe kein Weg vorbei. Und er könne nicht die Entscheidung für einen Ort – ob nun Ebersbach, Schönfeld, Stauchitz oder Großenhain – rückgängig machen, denn dann kämen sofort die anderen. Bürgermeisterin Margot Fehrmann sagte, die Nachricht sei „ein harter Schlag gewesen, auch wenn wir das nicht so öffentlich geäußert haben wie andere.“ Gemeint ist zweifellos die Gemeinde Schönfeld, die nach Bekanntwerden der Entscheidung mächtig Rabatz gemacht hat.

Die gleichen Trostpflaster

Genützt hat beides nicht, weder Stillhalten oder Aufbegehren, denn für die Kunden in allen Gemeinden kommen nun ab 2017 die gleichen Trostpflaster. Erstens eine Bargeld-Agentur bis 200 Euro, wenn sich jemand findet, der die Leistung übernimmt. Zweitens der Postbote, der notfalls Geld bringt – und das für die Sparkasse zum Selbstkostenpreis, wie Rolf Schlagloth betont. Drittens telefonisches Ändern von Konten oder Löschen bzw. Einrichten von Daueraufträgen – und schließlich viertens der Sparkassen-Berater, der notfalls zum Gespräch nach Hause kommt – oder in ein Zimmer im Gemeindeamt, falls der Kunde so viel persönliche Atmosphäre dann doch nicht schätzt.

Die Gemeinderäte bleiben skeptisch. Alle diese Angebote bergen aus ihrer Sicht doch auch ein Sicherheitsrisiko. Heidrun Tennert zum Beispiel verwies auf die Raiffeisenbank, die früher in einem jetzigen Wohnhaus eingemietet war. „Da wurde Sicherheitsglas eingebaut! Und heute kann jeder eine Bargeld-Agentur aufmachen?“, so ihre Zweifel. Acht Geldmarkt-Agentur mit 80 bis 100 Kunden im Monat gibt es derzeit im Kreis, so Schlagloth.

Außer möglichen Gebühren, die dann für die „Leistungen ins Haus“ vielleicht obendrauf kämen – die Betreiberin eines Kostümverleihs fürchtet einfach, dass die Kundschaft beim Bäcker, Friseur, Fleischer in Ebersbach zunehmend ausbleibt und ihre Einkäufe dann gleich in Großenhain oder Radeburg mit erledigt.

Auch beim Gedanken, Diebe könnten glauben, die Postfrau habe viel Geld in der Tasche, ist vielen nicht wohl. Rolf Schlagloth kontert verständnisvoll: „Ich kann ihnen dieses Gefühl nicht nehmen, aber de fakto ist es nicht so, manches ist ja sogar eine Verbesserung für die Leute, die dann nicht mal mehr zum Geldautomaten müssen.“ Angesichts der dramatischen Lage am Geldmarkt müsse man vorbauen. Millionen gingen gegenwärtig durch die Zinspolitik verloren. Daraufhin fragte Gemeinderat Lutz Kaiser schmunzelnd, ob denn die Sparkasse wieder zurückkomme, wenn die Zinsen wieder irgendwann steigen. Das löste nun auch selbst unter den Gemeinderäten einen Lacher aus.

zur Startseite