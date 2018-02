Sparkasse Meißen erhöht die Preise Die neuen Preismodelle für Girokonten gelten für Neukunden bereits ab 1. März. Treue Kunden erhalten aber Rabatte.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Meißen. Die Sparkasse Meißen erhöht ihre Kontoführungsgebühren. Die Preise steigen auf bis zu 9,99 Euro im Monat. Das preiswerteste Modell für Privatkunden kostet 1,99 Euro zuzüglich 0,20 Euro pro Online-Buchung. Das mittlere Modell kostet 5,99 Euro, hat aber Aufträge am Schalter und Automateneinzahlung nicht inklusive. Das gab die Sparkasse Meißen auf einer Pressekonferenz am Freitagvormittag in Radebeul bekannt.

Bislang bot die Sparkasse Monatspakete von 2,95 Euro (Online) bis 6,95 Euro an. Die neuen Preise gelten für Neukunden ab 1. März. März. Für bereits bestehende Konten gelten die neuen Preise ab 1. Mai 2018.

Dafür bietet die Sparkasse Meißen leistungsstarken Service, informierte der Vorstand. Die Kunden könnten auf 18 Geschäftsstellen, 16 Automatenstandorte, zehn Bargeld-Agenturen, persönliche Ansprechpartner vor Ort, Beratung zu Hause, sichere Zahlverfahren und einen zeitgemäßen Internetauftritt zugreifen. Mit den neuen und komplett überarbeiteten Kontomodellen können die Kunden ihren Zahlungsverkehr weiterhin sicher und zuverlässig abwickeln, sagte Vorstandsvorsitzender Rolf Schlagloth. Dazu investiert die Sparkasse Meißen in bestehende und neue Bezahlsysteme und deren Sicherheit.

Sowohl für private als auch für gewerbliche Kunden stehen künftig jeweils drei Kontomodelle bereit. Jeder Kunde kann daraus das für ihn optimale Modell auswählen. Die Modelle orientieren sich künftig an der Anzahl und der Art einzelner Vorgänge und Aufträge – und nicht mehr an Kategorien wie „Online-Kunde“ oder „Automaten-Nutzer“.

Künftig honoriert die Sparkasse Meißen die Treue ihrer Kunden. Bei umfangreichen Geschäftsbeziehungen sind für Privatkunden monatlich bis zu zwei Euro Rabatt auf den Kontoführungspreis möglich. Gewerbekunden können bis 60 Prozent Rabatt auf einzelne Buchungsposten in Anspruch nehmen.

Die Sparkasse Meißen informiert alle Kunden noch im Februar schriftlich über die Änderungen. (SZ/um)

