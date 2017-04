Sparkasse macht Millionen-Gewinn Das kreiseigene Geldinstitut hatte sich nach der Schließung von Filialen viel Kritik anhören müssen. Jetzt macht es mit positiven Zahlen von sich reden.

Die Sparkasse Meißen hat ihren Hauptsitz in Riesa – zwischen Hauptstraße und Elbufer. Dort stand früher ein Gaswerk. © Sebastian Schultz

Die Sparkasse Meißen blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016 zurück: Wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht, hat sich der Jahresüberschuss des kreiseigenen Geldinstituts auf mehr als drei Millionen Euro erhöht. Das gehe allerdings auf einen einmaligen Sondereffekt zurück. Gleichzeitig habe die Sparkasse, deren Zentrale an der Riesaer Hauptstraße sitzt, das Eigenkapital und die Reserven erhöhen können. Auch die Bilanzsumme vergrößerte sich demnach – um 101 Millionen Euro auf nun 2,62 Milliarden Euro.

Gebaut wurde im vergangenen Jahr in der Region offenbar reichlich: Die Sparkasse hat nach eigenen Angaben 74 Millionen Euro für den privaten Wohnungsbau ausgereicht, außerdem 70 Millionen Euro für gewerbliche Investitionen. Insgesamt wurden damit Kredite in Höhe von 190 Millionen Euro neu an Kunden ausgegeben. Gleichzeitig schlossen die Kunden der Sparkasse Meißen im Jahr 2016 für 83 Millionen Euro Bausparverträge ab, um so für die künftigen eigenen vier Wände anzusparen. – Im selben Zeitraum stiegen die Einlagen der Kunden um 70 Millionen Euro auf 2,3 Milliarden Euro. „Die Sparkasse Meißen und die Sicherheit ihrer Einlagen stehen bei den Sparern also hoch im Kurs“, teilt das Unternehmen mit. Ebenso erfreue sich das Wertpapiergeschäft wachsender Beliebtheit. Die Sparkasse Meißen verwaltete für die 16 900 Depotinhaber im vergangenen Jahr Wertpapiere im Wert von rund 460 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 50 Millionen Euro gegenüber dem Jahr 2015.

122 000 Kunden führen aktuell bei der Sparkasse Meißen ihr Privatgirokonto. Das Geldinstitut verweist auf ein „dichtes Geschäftsstellen- und Techniknetz sowie weit über 100 persönliche Ansprechpartner“ vor Ort. Zuletzt war das Unternehmen allerdings durch die Schließung oder Verkleinerung von Filialen in die Kritik geraten – wie etwa auch die Volksbank. Die Sparkasse hatte das mit dem Druck begründet, wettbewerbsfähig bleiben zu müssen. Man verfüge in der Region aber noch immer über 18 Geschäftsstellen, 16 Selbstbedienungs-Stellen und zehn Bargeldagenturen.

Für die Kunden habe die Absicherung von Risiken im Fokus gestanden: 2016 schlossen sie beispielsweise für 42 Millionen Euro Lebensversicherungen ab. Gleichzeitig würden immer mehr Sparkassen-Kunden den Internetauftritt des Unternehmens nutzen. „So führen 52 000 Kunden ihr Konto online, 31 700 Kunden rufen ihre Kontoauszüge online ab“, teilt das Unternehmen mit. Seit dem vergangenen September können sich Interessenten bei der Sparkasse Meißen online auch über Baufinanzierungen informieren – und ohne großen Aufwand ein Zinsangebot erhalten.

Laut Sparkasse profitiere die Region von dem Geldinstitut: So habe man durch Spenden und Sponsoring sowie über die Meißner Sparkassen-Stiftung 643 000 Euro zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurden rund dreieinhalb Millionen Euro Gewerbesteuern gezahlt, der Landkreis Meißen erhielt eine Ausschüttung von 975 000 Euro. (SZ)

