Sparkasse Leipzig schließt zehn Filialen und verkürzt Öffnungszeiten Das Sparen und der Stellenabbau bei den sächsischen Geldhäusern in öffentlicher Hand geht weiter.

Leipzig/Dresden. Der Trend zum Online-Banking und die Mini-Zins-Politik führen zu deutlichen Einsparungen bei den Sparkassen. Die Leipziger Sparkasse wird insgesamt 215 der zuletzt 1 640 Jobs streichen, davon allein 95 in der Privatkunden-Betreuung. Das kündigte Sparkassen-Chef Harald Langenfeld zum Wochenbeginn an. Die Job-Kürzungen hatten bereits im Jahr 2015 begonnen und sollen bis Ende 2018 abgeschlossen sein – dies aber allein durch Altersabgänge und andere Mitarbeiter-Wechsel. Die Hälfte des Weges sei bereits erreicht, ohne betriebsbedingte Kündigungen auszusprechen, betonte Langenfeld. Parallel dazu schließt die Leipziger Sparkasse zehn ihrer bisher 85 Filialen und wandelt einige Standorte zu reinen Selbstbedienungs-Stationen um. Zudem sollen die Öffnungszeiten in den verbleibenden Geschäftsstellen verkürzt werden.

Leipzig ist damit kein Einzelfall. Auch bei anderen sächsischen Sparkassen werden Stellen gestrichen. So sind in Meißen nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi derzeit zehn bis 20 Stellen betroffen. Auch bei der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien findet laut Verdi-Finanzexperte Stefan Wittmann aktuell noch Abbau statt, doch genaue Zahlen seien nicht bekannt. „Die Beschäftigten werden über Aufhebungsverträge hinausgedrängt oder gehen ’freiwillig‘ in Teilzeit“, sagt der Gewerkschafter. Bei der Erzgebirgssparkasse wurde die Zahl der Mitarbeiter seit 2013 von damals 1 300 auf derzeit 850 reduziert. Auch bei den Sparkassen Mittelsachsen, Vogtland und Chemnitz werden Filialen geschlossen oder stehen auf dem Prüfstand. Bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden soll das jetzige Filialnetz mit hundert Geschäftsstellen zumindest bis Ende 2017 erhalten bleiben. Die Gründe für die Schließungen sind überall dieselben wie auch jetzt in Leipzig. „Schon seit geraumer Zeit beobachten wir, dass klassische Serviceleistungen zunehmend online genutzt werden“, betont Sparkassenchef Langenfeld. Von den rund 443 000 privaten Kunden mit Girokonten nutzen jetzt 169 000 das Online-Banking – 13 000 mehr als ein Jahr zuvor. Zudem nutzen mehr als 43 000 Kunden Smartphone-Apps. Gleichzeitig bekomme das öffentlich-rechtliche Kreditinstitut die Auswirkungen der Niedrigzinsphase deutlich zu spüren. Die Leipziger Sparkasse betreut die gesamte Region um die Stadt Leipzig mit den umliegenden Landkreisen. Sie hat aktuell Kredite von rund vier Milliarden Euro ausgereicht und machte zuletzt einen Gewinn von 17 Millionen Euro.

Stefan Wittmann sieht die Leipziger Abbau-Pläne „sehr kritisch“. Warum, das wird er dem Gesamtvorstand am Mittwoch bei einem Gespräch erklären. Für das Gros der Kunden sei der Mehrwert einer Sparkasse weder die Gestaltung der Konditionen noch die Qualität der Produkte. „Sondern es ist die örtliche Nähe und regionale Kompetenz“, sagt der Gewerkschafter. Ihm ist auch klar, dass immer mehr Menschen über verschiedenste Kanäle mit ihrer Bank kommunizieren und dabei vermehrt digitale Angebote wollen. Aber gerade in komplexen Finanzfragen würden sie den direkten persönlichen Kontakt schätzen.

„Die Anzahl der Filialen ist sicher diskutabel, und nicht jede Struktur macht aktuell noch Sinn“, räumt der Verdi-Experte ein. Aber ein Rückbau der Struktur, der vor allem auf Kostenfragen aufbaut und auf alternativlosen Rückzug hinausläuft, weil man den Kunden keinen schlüssigen anderen Zugangsweg aufzeigt, „führt zur Vernichtung von Kundenbeziehungen und daher mittelfristig zur Preisgabe der Marktführerschaft“. Der öffentliche Auftrag werde durch zu viele geschlossene Filialen weiter ausgehöhlt, und die Sparkassen stellen ihre Daseinsberechtigung damit irgendwann selbst infrage, warnt Wittmann.

