Sparkasse lässt Fassade sanieren Das Gebäude bekommt nach Ausbesserungsarbeiten am Putz einen ähnlichen Farbton wie bisher.

Die Sparkasse in Hartha ist eingerüstet. Die Fassade wird saniert. © Lars Halbauer

Die Fassade der Filiale der Kreissparkasse Döbeln in Hartha ist eingerüstet. „Der Putz der Fassade wird aktuell ausgebessert und anschließend in einem ähnlichen Farbton wie bisher gestrichen“, teilte Kati Dugas von der Abteilung Vertriebsmanagement der Sparkasse auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit. Die Arbeiten würden von regionalen Handwerksfirmen übernommen. „Mit diesen Maßnahmen soll der Wert des Gebäudes erhalten und dieses wieder in einen optisch ansprechenden Zustand versetzt werden“, so Kati Dugas.

Geplant ist, das Vorhaben noch in diesem Jahr abzuschließen. „Da die Arbeiten wetterabhängig sind, kann es jedoch zu Verzögerungen bei der Fertigstellung kommen“, so die Mitarbeiterin Vertriebsmanagement.

