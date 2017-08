Sparkasse informiert über Sparverträge Das Geldinstitut und die Verbraucherzentrale werden über die Details des Angebotes aufklären und offene Fragen beantworten.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Nach SZ-Berichten über fristlose Kündigungen von Prämienspar-Verträgen für Kunden der Sparkasse, haben viele Betroffene im Landkreis Meißen noch offene Fragen. Fast 100 hätten in den letzten Wochen Rat zu den gekündigten Prämiensparverträgen eingeholt, teilt die Verbraucherzentrale Sachsen mit. Deshalb konnte auf Nachfrage bei der Sparkasse Meißen ein zusätzliches Angebot vereinbart werden – eine Infoveranstaltung am kommenden Mittwoch, 17 Uhr, in der Beratungsstelle Meißen, Gerbergasse 5.

Interessant ist diese vor allem für Kunden mit Verträgen ohne feste Laufzeit, da ein neues Angebot vorgestellt werden soll, sagt Sylvia Neubert von der Beratungsstelle. Wer das nicht annehmen möchte, könne gerichtlich klären lassen, ob die Kündigung berechtigt ist oder nicht. Während der Veranstaltung werden Mitarbeiter der Verbraucherzentrale sowie der Sparkasse über die Details des Angebotes aufklären und offene Fragen beantworten.

Die Teilnahme kostet fünf Euro. Um Anmeldung wird gebeten. (SZ/mhe)

Telefon: 03521 4766770 oder 0341 6962929 von Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr.

