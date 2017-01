Sparkasse hält an Filialschließung in Obercunnersdorf fest Eine Bürgerinitiative hat gegen das Aus in Obercunnersdorf Unterschriften gesammelt. Die Sparkasse macht dennoch zu – bietet aber Alternativen.

Die Sparkassenfiliale in Obercunnersdorf soll geschlossen werden. Dagegen haben Einwohner protestiert und Unterschriften gesammelt. © Rafael Sampedro

Gegen das geplante Aus der Sparkassenfiliale im Ort protestieren die Obercunnersdorfer Bürger. Die Sparkasse will die Einrichtung im Ort schließen, da es nicht mehr genügend Zulauf und nicht genügend Einwohner gebe, damit es sich lohnen würde, die Filiale zu unterhalten. Eine Bürgerinitiative hat bereits Unterschriften gegen die Schließung gesammelt. Eine Liste mit 850 Unterschriften hat die Initiative jetzt dem Vorstand der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien übergeben. Sparkassenchef Michael Bräuer hatte die Obercunnersdorfer Bürgervertreter dazu ins Haupthaus nach Zittau eingeladen.

Im Gespräch wurde deutlich: Die Sparkasse rüttelt nicht an ihrem Entschluss und hält an der Filialschließung fest: Die Obercunnersdorfer Filiale wird noch bis zum zweiten Halbjahr 2019 bestehen bleiben und dann geschlossen. Auch einen Bargeldautomaten wird es dann im Ort nicht geben. Auch dessen Betrieb würde sich für das Unternehmen nicht lohnen. „Die Bevölkerung geht zurück, der Automat wird nicht genügend genutzt“, heißt es vonseiten der Bank. Außerdem zwinge die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank die Sparkasse zu Einsparungen, nennt Michael Bräuer einen weiteren ganz entscheidenden Grund für die geplante Schließung. Immer mehr Menschen, würden außerdem Onlinebanking für ihre Geldgeschäfte nutzen und benötigen daher keinen direkten Ansprechpartner vor Ort mehr. Die Bürgerinitiative bedauert das. Immerhin gehe es nicht nur um die Einwohner, sondern auch um die Touristen, die in den Ort kommen.

Den Einwohnerrückgang, auf den sich die Sparkasse beruft, machen die Zahlen deutlich: 1990 wohnten in der Gemeinde Obercunnersdorf noch etwa 2 000 Einwohner, Ende 2016 waren es im Ortsteil Obercunnersdorf der Gemeinde Kottmar weniger als 1 400 – ein Rückgang um etwa 600 Einwohner, das entspricht 30 Prozent.

Die Sparkasse versichert aber, dass sie sich nicht völlig aus Obercunnersdorf zurückziehen und die Bargeldversorgung aufrechterhalten will. Möglicherweise werde eine Bargeldagentur in einem bestehenden Geschäft eingerichtet, informiert Sparkassensprecherin Kirsten Müller. Das wird ebenso geprüft, wie die Anbringung eines Briefkastens für Überweisungen. Auch die mobile Filiale, der sogenannte Sparkassenbus, der bisher schon regelmäßig in Niedercunnersdorf hält, könnte künftig in Obercunnersdorf Station machen.

