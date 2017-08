Sparkasse gibt Automaten Namen Die Auszugsdrucker oder Geldauszahler heißen Müglitztal oder Lilienstein. Das soll den Kunden bei der Orientierung helfen.

Häuser haben Namen, warum nicht auch Geld-Automaten: Auf dem Pirnaer Sonnenstein sind die Namen von Häusern und Automaten der Sparkasse sogar identisch. Lilienstein und Pfaffenstein gibt es hier als Hochhaus und eben auch als Geldautomat. In Heidenau heißen sie zum Beispiel Müglitztal und Burg Dohna, am Dresdner Altmarkt Zwinger, Kronentor und Frauenkirche und in Hoyerswerda gibt es so den Silbersee-Automaten.

Die Idee zu den regionalen Namensgebungen hatte die Sparkasse, als die Kassen auf ein automatengestütztes Ein- und Auszahlsystem umgestellt worden. Namen haben vor allem Automaten in Filialen mit zwei und mehr Automaten. Flächendeckend sind die regionalen Namen deshalb nicht. Die Namen der Automaten sorgen dafür, dass der Kunde ganz genau weiß, an welchen Automaten er gehen muss, um Geld zu bekommen, begründet die Sparkasse. Die Namen sind eine nette Idee, doch die Begründung klingt ein bisschen wie im Kindergarten, wo auch Bildchen an den Türen sind, damit die Kinder wissen, wohin sie müssen. An den Automaten steht schließlich immer noch, ob man ein- und auszahlen lassen kann oder Auszüge drucken. Aber die wenigsten Kunden nehmen die Namen wahr, ergab eine kurze, nicht repräsentative Umfrage. (SZ/sab)

