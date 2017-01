Sparkasse fördert das Ehrenamt Regionalstiftungen unterstützen die Jugendfeuerwehr Ottendorf, die SG Oberlichtenau und das Schullandheim Grüngräbchen.

Große Freude bei den Vereinen rund um Kamenz und Hoyerswerda. Denn durch die Ausschüttungen zweier Regionalstiftungen der Ostsächsischen Sparkasse Dresden erhalten sie finanzielle Unterstützung. Gefördert werden dabei innovative und bürgerschaftliche Projekte aus den Bereichen Jugend, Sport sowie Soziales, aber auch Kunst- und Kulturvorhaben.

So können geplante Wettkämpfe der Ottendorfer Jugendfeuerwehr auch Dank der finanziellen Unterstützung der Sparkassenstiftung angegangen werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Probe eines Löschangriffes, wofür zum Beispiel ein Wasserbehälter gebraucht wird. Auch die Abteilung Turnen des SG Oberlichtenau setzt die Gelder für neues Trainingsmaterial ein. Die Kinder können nun zweimal wöchentlich mit neuen Sprungwürfeln, neuen Sprungbrettern sowie Sicherheitslandematten üben. Das Schullandheim Grüngräbchen erhält ebenso finanzielle Mittel, um im Frühjahr 2017 einen Sinnesgarten im Areal des Landheimes anlegen zu können. Hier sollen die Schüler aus dem verwilderten Außenbereich einen Garten der Sinne erschaffen, der zum Riechen, Schmecken, Tasten und Hören einlädt.

Insgesamt fünf eigene Stiftungen hat die Ostsächsische Sparkasse Dresden. Die beiden regionalen zeichnen Projekte in den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie in der Region Kamenz und in Hoyerswerda aus. Die drei Dresdner widmen sich Projekten aus der Landeshauptstadt. (SZ)

