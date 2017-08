Sparkasse erhöht Preise für Girokonten Die Bank reagiere damit im Bereich Oberlausitz-Niederschlesien auf veränderten Marktgegebenheiten schreibt sie. Die Kunden werden derzeit schriftlich informiert.

Symbolbild © dpa

Löbau / Zittau. Die Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien passt zum 1. November 2017 die Preise und Leistungen rund um ihre Girokonten an. Damit erhöhen sich die Kontoführungspreise erstmals nach mehr als 10 Jahren. Das teilt Kirsten Müller, Sprecherin der Sparkasse, in einer Pressemeldung mit. Als regionales Kreditinstitut stehe die Sparkasse allen Menschen im Dreiländereck in 37 Filialen, einer Internetfiliale und einer mobilen Filiale als Ansprechpartner in allen Fragen rund ums Geld zur Verfügung, so Müller weiter. Fünf Selbstbedienungsstellen und ein Netz von 53 Geldautomaten im gesamten Landkreis Görlitz runden das Angebot ab.

In den vergangenen Jahren seien die Kosten für die Sparkasse unter anderem aufgrund einer Vielzahl von gesetzlichen Vorschriften deutlich gestiegen. Mit der Anpassung der Produktpalette und der Preise im Girobereich reagiere die Sparkasse deshalb nach eigenen Angaben als eines der letzten Kreditinstitute auf die veränderten Marktgegebenheiten. Ein so genanntes Kompaktkonto kostet nun ab 1250 Euro Geldeingang pro Monat 5,85 Euro. Geht weniger Geld ein, betragen die Gebühren 7,90 Euro. Vor der Preisänderung betrugen die Gebühren 3,90 Euro. Das geht aus den Informationen auf der Webseite der Sparkasse hervor sowie aus den Schreiben an die Kunden, welche der SZ-Lokalredaktion vorliegen. „Trotz der Preiserhöhung sind wir nach wie vor preiswert“, sagt Michael Bräuer, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien.

Die Kunden werden derzeit schriftlich über die anstehenden Änderungen informiert. Neben der Anhebung des Grundpreises zur Kontoführung bei einzelnen Modellen werden die Gebühren für einzelne Leistungen laut Sparkasse künftig stärker differenziert und vereinfacht. Ziel sei es dabei, den beleglosen Zahlungsverkehr und die Nutzung von Geldautomaten zu fördern. So werden beispielsweise die Barverfügungen am Geldautomaten günstiger. Das bedeutet: „Jeder Kunde der Sparkasse hat ab sofort die Möglichkeit, Geld von einem Automaten abzuheben, ohne das dafür Gebühren anfallen“, erklärt Michael Bräuer auf SZ-Nachfrage. Wie häufig und in welchem Umfang das Geld kostenlos abgebucht werden könne, hänge von dem jeweiligen Kontomodell des Kunden ab. Damit reagiere die Sparkasse auf die Kritik hinsichtlich der Gebühren bei Barabhebungen, der sogenannten Postengebühren.

Kunden, die bargeldlos mit ihrer SparkassenCard einkaufen, zahlen künftig deutlich weniger für die entsprechenden Buchungen. Im Gegenzug werden die Entgelte für beleghafte Buchungen oder Ein- und Auszahlungen an der Kasse angehoben.

Die bestehenden Kontomodelle werden beibehalten. So haben die Privatkunden die Wahl zwischen einem Pauschalpreismodell, bei dem alle Leistungen - inklusive sämtlicher Barabhebungen - bereits enthalten sind, der individuellen Einzelpreisabrechnung oder dem Onlinekonto, bei dem alle beleglosen Transaktionen einbezogen sind. Für Geschäftskunden stehen nach wie vor zwei Kontomodelle zur Verfügung. Hier werde die Kontoführung für Kunden mit vielen beleglosen Zahlungen deutlich günstiger. Auf die Konten für Vereine und Kommunen, deren Konten bisher kostenlos geführt wurden, werden in Zukunft Gebühren erhoben. (szo)

