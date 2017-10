Sparkasse erhöht Preis für EC-Karte Ab dem kommenden Jahr zahlen die Kunden der Sparkasse Döbeln 2,90 Euro mehr pro Jahr für ihre Geldkarte. Dafür hat diese auch eine neue Funktion.

Der Preis für die SparkassenCard der Sparkasse Döbeln erhöht sich ab dem kommenden Jahr von sieben auf 9,90 Euro. Das gab am Montagvormittag Uwe Krahl, der Vorstandsvorsitzende des Geldinstitutes, in Döbeln bekannt. Veränderungen gibt es ab 1. Januar 2018 auch bei den Tagesgeldkonten. Für diese wird zukünftig ein monatlicher Betrag von zwei Euro fällig. Bisher haben die Kunden für dieses Angebot der Bank nichts bezahlt.

Mit der Erhöhung des Kartenpreises gibt die Bank die gestiegenen Produktionskosten an die Kunden weiter. Diese seien nicht nur allgemein in die Höhe gegangen, sondern auch aufgrund einer neuen Funktion. Zukünftig wird mit den Karten auch kontaktloses Bezahlen möglich sein. „Dafür ist die Karte mit einer Antenne ausgestattet“, so Jürgen Kolbe vom Vertriebsmanagement der Sparkasse. Zu erkennen ist die neue Funktion an einem zusätzlichen Symbol, welches sich neben dem Chip der Karte befindet. Bis zu 25 Euro können Kunden damit an entsprechend ausgestatteten Terminals in Supermärkten, aber auch bei ansässigen Händlern bezahlen, ohne die Karte in ein Gerät einzuführen oder einen Pin einzugeben. Es genügt, die Karte an das Terminal zu halten. Rund 39 000 Karten werden zurzeit schrittweise umgetauscht.

Grund für preislichen Veränderungen bei der Sparkasse Döbeln ist die anhaltende Niedrigzinsphase. „Viele Kunden gehen davon aus, dass wir als Sparkasse mit den Einlagen auf Tagesgeldkonten und Spareinlagen Erträge generieren können. Mit Eintritt der Niedrigzinsphase ist dies jedoch nicht mehr der Fall“, sagte Uwe Krahl. Die Erträge aus den Preisanpassungen würden aber bei weitem noch nicht ausreichen, um den Verlust auszugleichen, ergänzte er. Sie würden jedoch einen gewissen Ausgleich schaffen. Und: „Wir verzichten mit diesem Schritt weiterhin auf die Einführung von Negativzinsen im Privatkundenbereich“, begründete Krahl. Veränderungen bei den Kontogebühren sowie den Filial- und SB-Standorten seien derzeit nicht geplant, fügte der Vorstandsvorsitzende hinzu. Ende Oktober werden die Kunden über die preislichen Veränderungen informiert. (DA/mf)

