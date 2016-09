Sparkasse baut Geldautomaten zurück In der Bischofswerdaer Filiale gibt es seit Dienstag nur noch zwei Geräte zum Aus- bzw. Einzahlen. Es geht ums Geld, begründet die Sparkasse.

So sieht es seit Dienstag in der SB-Zone der Sparkassen-Filiale Bischofswerda aus: In der Mitte fehlt ein Automat zum Geldabheben. Er wurde ausgebaut. © Steffen Unger

Und auf einmal verändert sich wieder ein Bild. Diesmal das in der Sparkassenfiliale an der Herrmannstraße in Bischofswerda. Es ist in der Stadt die einzig verbliebene Filiale dieses Instituts. Drei Geldautomaten – zwei zum Geldholen, einer zum Ein- und Auszahlen – werden hier nach Angaben der Kreissparkasse aber trotzdem nicht mehr gebraucht. Ein Automat wurde deshalb am Dienstag zurückgebaut. Zum neuen Bild gehört es, dass zwischen den beiden verbliebenen Anlagen mehr Wand ist.

Die Kreissparkasse begründet ihre Entscheidung wirtschaftlich. Man habe das Nutzungsverhalten der Kunden ständig im Auge und in Bezug auf die Herrmannstraße gesehen, dass einer der drei Geldautomaten verzichtbar ist, ohne dass sich an den beiden verbliebenen Anlagen künftig lange Schlangen bilden werden, sagte Sprecherin Elke Bauch. Sich gegen einen Automaten zu entscheiden, spare erhebliche Kosten, die unter anderem durch Wartung, Bestückung und Abschreibung entstehen. Aufgebaut wurden die drei Automaten mit dem letzten Umbau der Filiale Herrmannstraße im Jahr 2013. Damals zog sich die Kreissparkasse in Bischofswerda auf nur noch diese eine Filiale zurück. Die am Altmarkt wurde damals geschlossen.

Bargeld rund um die Uhr abheben

Die Bargeldversorgung der Kunden in Bischofswerda will das Unternehmen auch in Zukunft stadtweit absichern. Die dafür jetzt vorhandenen vier Standorte an der Herrmannstraße, am Altmarkt, im Einkaufszentrum an der Ernst-Thälmann-Straße in Süd sowie im Einkaufszentrum Nord an der Carl-Maria-von-Weber-Straße bleiben erhalten und wie bisher rund um die Uhr nutzbar, sagte Sprecherin Elke Bauch. Weitere Leistungen wie das Handyladen oder das Erledigen von Überweisungen am Automaten sind in der Filiale möglich. An den verbliebenen Automaten an der Herrmannstraße rechnet die Sparkasse künftig mit 160 Bargeldauszahlungen täglich. Der eine Automat am Altmarkt wird zurzeit 150-mal am Tag zum Geldholen genutzt. Dieses Gerät hatte die Sparkasse nach der Schließung ihrer Filiale am Altmarkt auf Wunsch und Drängen vieler Schiebocker wieder installiert und dafür einen ebenerdigen Raum in einem Privathaus gemietet.

Insgesamt betreibt die Kreissparkasse in ihrem Geschäftsgebiet derzeit an 43 Standorten 56 Geldautomaten. Wenn deren Rentabilität geprüft wird, gehe es neben dem Nutzungsverhalten der Kunden auch um die Entfernung zum nächsten Automaten, sagte die Sprecherin.

