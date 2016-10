Sparkasse am Marktkauf öffnet wieder Ein Wasserschaden vor einem Jahr war so gravierend, dass die Filiale saniert werden musste. Doch es passierte noch mehr.

Die Sparkassenfiliale am Bautzener Marktkauf kann wieder öffnen. © Uwe Soeder

Kunden der Sparkasse können ab 1. November wieder am Marktkauf Geld abheben und Bankgeschäfte erledigen. Wie die Sparkasse mitteilt, wird die Zweigstelle nach einem Jahr wiedereröffnet. Grund für die Schließung war ein großer Wasserschaden im vergangenen Herbst. Die Mitarbeiter zogen deshalb vorübergehend in die Kornmarkt-Filiale um. Mit der Sanierung ging ein Umbau der geschlossenen Zweigstelle einher. So steht dort jetzt ein weiterer Raum für Beratungsgespräche zur Verfügung. Mit der Eröffnung am 1. November können auch der Geldautomat, die Kontoauszugsdrucker und der Ein- und Auszahlautomat wieder genutzt werden.

Mit der Wiedereröffnung der Marktkauffiliale ändern sich die Öffnungszeiten der Filialen Gesundbrunnen und Kornmarkt. Ab November ist die Zweigstelle Gesundbrunnen nicht mehr am Sonnabend geöffnet. Die Filiale am Kornmarkt schließt ebenfalls ab November freitags bereits 13 Uhr, bislang waren die Schalter an diesem Tag bis 18 Uhr geöffnet. (szo)

Sparkassen-Filiale Marktkauf ab 1. November wieder geöffnet: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr; Mittwoch und Sonnabend 9 bis 12 Uhr

