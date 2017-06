Spargelernte läuft auf Hochtouren Die Agrar GbR Naundörfel geht derzeit davon aus, noch bis zum letzten Juni-Wochenende Spargel ernten zu können.

Möglich machen die lange Ernte nicht nur die warmen Temperaturen in den letzten Tagen, sondern auch die schwarz-weiß Folien. Sie helfen, die Temperatur im Boden zu steuern. Die Spargelpflanzen, welche ab 14 Grad Celsius zu wachsen beginnen, konnten so die anfangs kühlen Nächte gut überstehen.

Durch Drehen der Folien auf die schwarze oder weiße Seite war es möglich, auch in den kühlen Frühlingsmonaten weiterhin zu ernten. Schon um den 10. April konnte der erste Spargel gestochen werden, um die Nachfrage der Privatkunden, sowie umliegender Gaststätten zu befriedigen. Im Betrieb kam es eher zu Problemen, als die Hitzeperiode einsetzte und ein starkes Spargelwachstum einlöste. Die Spargelsaison endet traditionell am Johannistag, dem 24. Juni.

Das hat einen ganz einfachen Grund. Der Spargeltrieb, ist im Grunde nur der Stamm der Spargelpflanze. Damit der Spargel auch in der nächsten Saison noch genügend Kraft hat, um wieder Spargeltriebe zu erzeugen, muss er durchwachsen und einen grünen Busch bilden. Jetzt kann er durch Fotosynthese Energie sammeln, diese in der Wurzel einlagern und so im Frühjahr wieder neu austreiben. Der Spargel braucht dafür 100 Tage bevor der erste Frost kommt und deswegen wird am Johannistag der letzte Spargel gestochen.

Die Spargelpflanze macht das in der Regel 7 Jahre hintereinander. Manchmal stechen die Spargelbauern auch noch nach dem 24. Juni noch Spargel, weil die Pflanze dann schon siebenmal getrieben hat und man keine Rücksicht mehr darauf nehmen muss, dass sie für das nächste Jahr Kraft sammeln kann. (fk)

