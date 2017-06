Spargelernte dieses Jahr ungewöhnlich lange Jetzt ist die Saison für das Edelgemüse zu Ende. Dass die Ernte sehr gut war, hat einen ganz bestimmten Grund.

Die Spargelernte war in diesem Jahr auf einigen Spargelhöfen besonders gut. © Symbolbild/dpa

Der Vorsitzende des Sächsischen Spargelverbandes Holger Schöne vom Spargelhof Ponickau hat jetzt eine gemischte Bilanz der Saison 2017 gezogen. Die kühlen Temperaturen vor und während den Osterfeiertagen Mitte April sorgten gleich zu Beginn für einen geringeren Ertrag als man sich eigentlich erhofft habe, so Schöne. Aufgrund des zeitigen Starts wurde dieses Jahr auf den Feldern ungewöhnlich lange Spargel gestochen. Bis zu zwölf Wochen dauerte die Saison in einigen Betrieben. Das habe die Lohnkosten nach oben getrieben, sagt Schöne. Es sei für die Erzeuger schwer gewesen, diese gestiegenen Ausgaben zu erwirtschaften.

Elfi Schertenleib vom gleichnamigen Landwirtschaftsbetrieb in Pulsitz im Jahnatal schätzt die Saison als gut ein – mit allen Höhen und Tiefen. Zuerst ließen die niedrigen Temperaturen den Spargel im April nur langsam wachsen. Im Mai bedienten sich Diebe auf dem Feld an der B 169 und dann kam die große Hitze. „In der Saison war alles dabei“, so Elfi Schertenleib. Sie hätte sich in den letzten drei Monaten tagsüber 15 bis 20 Grad und in der Nacht Temperaturen nicht kälter als zehn Grad gewünscht. Dann hätte der Spargel optimal wachsen können. Über die Höhe des Ertrages will sie nicht sprechen. Der sei wie in den Jahren zuvor. Von einer Rekord-Ernte wie vielleicht in anderen Gebieten könne nicht die Rede sein. Dafür sind sie und ihre Kunden mit der Qualität des Spargels sehr zufrieden. Wegen des langsamen Wachstums konnte der Spargel viele Aromastoffe entwickeln.

Bei der Bergener Landwirtschafts-GmbH, dem größten Spargel-Produzenten im Hoyerswerdaer Land, war die Saison schon am vergangenen Freitag vorüber – und das mit einem bisher nie dagewesenen Rekord-Ertrag. 26 Tonnen Rohware kamen in der sechswöchigen Erntezeit zusammen, ist von Geschäftsführer Roland Nuck zu erfahren. Zwar gab es in der Vergangenheit auch schon Jahre, in denen es mehr war. Allerdings lag der Hektar-Ertrag in diesem Jahr bei über sieben Tonnen und damit um mehr als ein Drittel über den gewohnten Mengen von um die fünf Tonnen.

Roland Nuck hat eine Erklärung für diesen enormen Zuwachs. „Der Spargel, der dieses Jahr geerntet wurde, ist der Ertrag des letzten Sommers.“ Da bekamen die Pflanzen eine lange Ruhephase. Auch die Witterungs-Bedingungen seien so günstig wie schon lange nicht mehr gewesen.

Die Brandenburger Spargelbauern bestätigen die Aussagen ihrer sächsischen Kollegen. „Die ersten Reaktionen aus den Betrieben sind positiv“, sagte Jürgen Schulze, Geschäftsführer des Verbandes Ostdeutscher Spargel- und Beerenobstanbauer, auf Anfrage. Die Nachfrage der Kunden nach dem regional geernteten Gemüse konnte nach den Angaben gut bedient werden. Die Vermarktungsstrategien – Verkauf im Hofladen, über eigene Stände oder den Handel – seien gut organisiert.

Bundesweit lagen die Preise für ein Kilogramm Spargel zwischen April und Juni nach Angaben der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft in Bonn um 6,98 Euro. Im Vorjahreszeitraum seien es noch 7,17 Euro gewesen. (tb/mit dpa)

zur Startseite