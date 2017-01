Sparen zahlt sich aus Die Drewag erhöht zwar den Strompreis. Es gibt aber viele Möglichkeiten, damit die Kosten im Rahmen bleiben.

Jens Mansel vor seinem Zschierener Haus. Durch die Wärmedämmung und gut gewählte Tarife für Strom und Gas halten sich die Kosten im Rahmen. © René Meinig

Das neue Jahr beginnt für viele Dresdner mit einer Preiserhöhung. Sowohl die Stadtwerke Drewag als auch andere Versorger verlangen mehr für den täglichen Strom. Jens Mansel sieht das eher gelassen. Der 50-jährige Anlagenmonteur wohnt mit seiner Frau in einem Zschierener Haus und hält der Drewag trotz der Preiserhöhung auch weiter die Treue. Etwa 2 500 Kilowattstunden Strom verbraucht die Familie jährlich. In ihrem Tarif Dresdner Strom privat zahlte sie dafür bisher 25,28 Cent je Kilowattstunde. Jetzt verlangt die Drewag einen Aufschlag von 1,19 Cent. „Bei uns macht das monatlich rund 2,50 Euro aus“, rechnet er vor.

Das 1936 gebaute Siedlungshaus hatten Mansels nach der Wende gekauft und im Jahr 2000 grundlegend saniert. Das Gebäude wurde gedämmt, bekam ein neues Dach und bessere Fenster. „Wir haben auch eine gut regelbare Gas-Brennwerttherme eingebaut, die niedrige Abgaswerte und einen geringen Verbrauch hat“, erläutert er.

Gaspreis bleibt ein Jahr stabil

Außerdem kamen zwei Solarmodule zur Warmwasser-Aufbereitung aufs Dach. Das Erdgas beziehen Mansels ebenfalls von der Drewag. „Ich bin nicht der große Rechner, der jedem Angebot hinterherrennt“, sagt er. Für ihn sei es das Wichtigste, dass die Stadtwerke ein regionaler Versorger sind. „Er sichert Arbeitsplätze und stellt viel Geld für Kunst, Kultur sowie für die Verkehrsbetriebe zur Verfügung“, nennt der Zschierener seine Gründe, warum er bei der Drewag bleibt.

Fürs Heizgas hat Mansel den Tarif Dresdner Gas fix gewählt. „Damit habe ich einen stabilen Preis für ein ganzes Jahr und kann gut kalkulieren“, erläutert er. Derzeit muss die Familie gut 900 Euro jährlich dafür aufbringen. Bevor sein Sohn mit der Freundin 2014 ausgezogen ist, waren es noch über 100 Euro mehr.

Für Strom und Gas zahlen Mansels bei der Drewag monatlich etwa 140 Euro. „Da lohnt es sich auch, dass wir versuchen, zu sparen.“ So werde die Heizung nicht übermäßig aufgedreht, besonders im Flur. „Dort sind jetzt nur knapp zehn Grad, das hilft auch.“ Besonders rentiere sich dabei auch die gute Dämmung des Hauses.

Beim Gas kommt dem Zschierener und anderen Dresdner Drewag-Kunden zugute, dass die Stadtwerke den Preis im Gegensatz zum Strom bereits am 1. Oktober vergangenen Jahres gesenkt hatten. So sank auch Mansels Gebühr um 0,36 Cent je Kilowattstunde auf 5,12 Cent. „Der Preis wird in dieser Heizperiode auch so bleiben“, versichert Drewag-Sprecherin Gerlind Ostmann. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus könnten damit über 80 Euro im Jahr gespart werden, rechnet sie vor.



Der Strompreis habe wegen der gestiegenen Kosten für Stromnetz, Wind- und Solaranlagen entsprechend dem Gesetz über erneuerbare Energien erhöht werden müssen. „Wir geben zwar nur einen Teil dieser Kosten weiter. Wir müssen die Preise aber kostendeckend gestalten“, erklärt Ostmann. Zuletzt war der Strompreis Anfang 2015 gesunken. „Besonders wichtig ist uns, dass wir jederzeit eine stabile Versorgung sicherstellen, den Kunden einen guten Service bieten und ein attraktiver Arbeitgeber in der Landeshauptstadt sind.“ Sowohl bei Strom als auch bei Gas versorgen die Stadtwerke mit ihren insgesamt 1370 Mitarbeitern etwa 80 Prozent der Dresdner Kunden.



Die könnten sich im Drewag-Treff über die günstigsten Angebote informieren. Seit Öffnung des Marktes ist der Wettbewerb jedoch härter geworden, sind auch etwa 20 Prozent der einstigen Drewag-Kunden in Dresden gewechselt – ein Teil davon zur Dresdner Genossenschaft Energiehaus. „Entgegen dem Trend vieler Energieversorger halten wir für unsere Kunden 2017 den Strompreis stabil“, betont Vorstand Ronny Leszkiewicz. Der Gaspreis sinke um durchschnittlich 0,6 Cent je Kilowattstunde.



Er hofft, dass die Kundenzahl dieses Jahr auf 10000 steigt. Etwa 15 Prozent davon kommen aus Dresden. Die Energiehaus-Preise können sich gegenüber der Drewag durchaus sehen lassen. Deren Spanne liegt beim typischen Gasverbrauch einer vierköpfigen Familie zwischen 1443 Euro im Grundversorgungstarif und 913 Euro beim günstigsten Angebot. Energiehaus verlangt dafür 1057 Euro.



Die Drewag-Preise schneiden im Vergleich der lokalen Versorger jedoch gut ab (siehe Grafik). Das ergab eine Analyse, die Deutschlands größtes Verbraucherportal Verivox im Auftrag der SZ durchgeführt hat. Sächsische Stromversorger haben fast flächendeckend die Preise erhöht, erklärt Jan Lengerke von der Verivox-Geschäftsleitung. Sie liegen hier etwa zwei Prozent über dem Bundesschnitt. „Dresdner stehen vergleichsweise besser da“, lobt er die Drewag. Allerdings sei das Sparpotenzial einer Familie mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden erheblich. Wechselt sie erstmals von der Grundversorgung zum günstigsten verbraucherfreundlichen Tarif, spart sie über 300 Euro.Die Gaspreise sinken überall und haben ein Zehn-Jahres-Tief erreicht, so der Experte. Hier kann eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 20000 Kilowattstunden 600 Euro sparen, wenn sie von der Grundversorgung zum günstigsten empfohlenen Tarif wechselt.

