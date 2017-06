Sparen ja, aber anders Der Kreis stellt die Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden der Wirtschaftsförderung auf den Prüfstand. Ein Sparziel aber wurde nicht vorgegeben.

Das Landratsamt Pirna stellt klar, dass es keinen Kreistagsbeschluss gibt, wonach alle Mitgliedsbeiträge in Vereinen und Verbänden der Wirtschaftsförderung um 20 Prozent gekürzt werden sollen. Mit dieser Aussage hat die SZ am Freitag den Chef der Kreistagsfraktion SPD/Grüne, Ralf Wätzig, zitiert. Richtig ist: Der Kreistag beschloss nach einem Änderungsantrag von CDU, FDP und Freien Wählern, Landrat Michael Geisler (CDU) möge mit allen Verbänden und Vereinen über eine Reduzierung der Mitgliedsbeiträge verhandeln, um so einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten. Mit Bezug auf das Konzept nannte Geisler der SZ gegenüber ein Sparziel von rund 35 000 Euro 2018. Das entspricht 18,50 Prozent der Mitgliedsbeiträge in den fraglichen Vereinen und Verbänden. Derzeit ist ein Austritt aus der Euroregion Elbe-Labe im Gespräch, womit das Einsparziel übererfüllt wäre. (SZ)

zur Startseite