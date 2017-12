Kegeln Spannung zum Rückrundenstart Der Döbelner SC benötigt einen Heimsieg, um sich in der Tabelle nach vorn zu verbessern.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Döbeln. Für die Döbelner Kegler beginnt in der doppelten Spielrunde in der 2. Verbandsliga Staffel 3 die zweite Saisonhälfte. Zum zweiten Mal haben die Muldenstädter Heimrecht im Duell gegen den SV Lok Nossen. Das erste Heimspiel konnten die Stiefelstädter recht deutlich mit 3191:2943 Kegeln und einem 7,5:0,5-Punktsieg gewinnen. Nach der ersten Turnierrunde sind bei den Döbelnern allerdings noch nicht alle Wünsche in Erfüllung gegangen, was sich auch in Tabellenplatz vier widerspiegelt.

Für Döbelner zählt nur der Sieg

Ein Sieg gegen die Nossener ist Pflicht, um sich in der Tabelle weiter zu verbessern. „In die zweite Hälfte der Saison müssen wir unbedingt mehr Punkte erspielen als in der ersten. Damit wollen wir gegen Nossen gleich beginnen, zumal alle Spieler an Deck sind“, sagte DSC-Kapitän Andreas Rippin dem Döbelner Anzeiger.

Zum Rückrundenauftakt der 1. Bezirksliga empfängt die Mannschaft des SV Einheit Lüttewitz die zweite Vertretung des SV Eintracht Sprotta. Seit vielen Jahren sind die Gäste im Landes- und im Bezirksspielbetrieb mit zwei Mannschaften erfolgreich vertreten. Die Lüttewitzer haben es dagegen als Aufsteiger schwer, in der 1. Bezirksliga Fuß zu fassen. Bisher steht erst ein Sieg auf der Habenseite. Bei einem Heimspiel sind die Chancen auf einen Punktgewinn deutlich höher und diese Möglichkeit sollten sich die Kegler um Jens Helgert nicht nehmen lassen.

Auch in der 2. Bezirksliga startet die Rückrunde. Die Waldheimer empfangen die Sportfreunde des SK Markranstädt II.

Gegner ist in Leisnig eingespielt

Diese hatten das Glück, erst am vergangenen Wochenende in Leisnig gegen den SV Gersdorf spielen und siegen zu können. Die Gäste werden versuchen, auch die Zschopaustädter zu überraschen. Jedoch kommen die Gastgeber mit dem Auswärtserfolg der vergangenen Woche daher. Bei den Gastgebern sollten alle Spieler am Start sein. Damit ist ein spannender Wettkampf programmiert. Mit einem Heimsieg könnten sich die Spieler um Joachim Wende vom Tabellenende verabschieden und wieder nach oben schauen. Die Kegler des Döbelner SC II sind in Oschatz beim SV Fortschritt zu Gast. Auch die Oschatzer sind in dieser Saison noch nicht richtig in Fahrt gekommen und brauchen dringend Siege, um nicht ans Tabellenende gespült zu werden. Jedoch sind die Stiefelstädter auch auf der Oschatzer Bahn als starker Gegner einzuschätzen. Nicht umsonst stehen sie auf dem zweiten Tabellenplatz und wollen diesen weiter festigen. Die dritte Mannschaft des Regionalbereiches, der SV Gersdorf 1910, tritt bei Olympia Leipzig an. Vielleicht gelingt es den Gersdorfern, in der Messestadt zu gewinnen, so wie dies die Waldheimer Kegler vor Wochenfrist vorlegten. Mit einem Auswärtssieg würde sich die Tabellensituation nochmals sehr interessant gestalten.

Der 11. Spieltag in der Regionalliga Döbeln verspricht wieder spannende Begegnungen. Die Gersdorfer Reserve empfängt die Mannschaft des SV Leisnig 90. Beide Teams besitzen ein identisches Punktekonto und trainieren auf der Leisniger Bahn. Es bleibt deshalb abzuwarten, wer sich in diesem Duell durchsetzt. Die Waldheimer Mannschaften bestreiten ein internes Vereinsduell. Das Hinspiel konnte die dritte Mannschaft siegreich gegen die zweite beenden. Aber auch diesmal ist vorab kein Sieger auszumachen. Die dritte Vertretung des Döbelner SC empfängt den Tabellenführer SV Leisnig 90 III. In der Tabelle sind die Muldenstädter fast der einzige Verfolger der Bergstädter.

Gipfeltreffen verspricht Spannung

Mit einem Heimsieg könnten die Kegler um Altmeister Klaus Vofrei bis auf zwei Zähler an die Leisniger heranziehen und noch einmal Spannung in den Titelkampf bringen. Das vierte Duell bestreiten der SV Leisnig 90 II und die Spielgemeinschaft Lok Döbeln/Einheit Lüttewitz. Beide Teams brauchen jeden Punkt, um aus dem hinteren Tabellenfeld herauszukommen. In diesem Spiel zählt der Heimvorteil für die Gastgeber und die mannschaftliche Ausgeglichenheit für die Gäste. Es bleibt abzuwarten, wer sich durchsetzt. (DA/kbe)

