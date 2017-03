Spannung vor dem Parkdeckprozess Das Gericht hat einen Vergleich um die Dippser Ruine angeregt. Dazu kam es bisher nicht. Jetzt ist die Zeit knapp.

Das Fischauge der Kamera erfasst das Stahlgestell, das momentan noch übrig ist vom Parkdeck über dem Busbahnhof in Dippoldiswalde. Rot ragt es in den Himmel, während die juristische Auseinandersetzung um die Planungsfehler beim Bau immer noch nicht zu Ende ist. © Egbert Kamprath

Findet der Prozess um das Dippoldiswalder Parkdeck immer noch kein Ende? Am Donnerstag ist beim Oberlandesgericht in Dresden ein Verkündigungstermin angesetzt, wie das Gericht am Montag bestätigte. Das hätte der Schlusspunkt unter dem Verfahren sein können, dessen Anfänge bis ins Jahr 2000 zurückreichen. Wenn, ja wenn sich beide Parteien auf einen Vergleich geeinigt hätten. Dafür waren seit der letzten Verhandlung acht Wochen Zeit.

Doch nach einer solchen Einigung klang es am Montag noch gar nicht. Axel Ruhsam hat zusammen mit seinem Partner Gunter Ullrich das Parkdeck geplant. Sie sind von der Stadt Dippoldiswalde auf Schadensersatz verklagt worden. Ruhsam sagte zum Thema Vergleich nur: „Es ist noch nichts passiert.“ Es hätten bisher keine Verhandlungen begonnen. Diese zu führen, sei Sache der Anwälte. Angesichts dessen, dass am Donnerstag schon der Gerichtstermin ansteht, klingt das nicht nach erfolgreichen Vergleichsverhandlungen.

Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) erklärt, dass die Stadt ihren Teil zu einem Vergleich beigetragen hat. Es gibt ein aktuelles Gutachten zu der Schadenshöhe. „Diese Zahlen hat unser Anwalt der Gegenseite zur Verfügung gestellt, wie wir es in der Gerichtsverhandlung vereinbart haben“, sagt Peter. Nun erwartet er ein Angebot, auch wenn die Zeit schon sehr knapp ist. Denn Peter kann nicht allein entscheiden, ob er ein Angebot annimmt. Für Summen, die über eine Million Euro gehen können, ist der Stadtrat zuständig. Theoretisch wäre es noch möglich, den Rat über ein mögliches Angebot im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung am Mittwoch entscheiden zu lassen. Vorsorglich hat Peter das auf die Tagesordnung gesetzt. Aber er hat bisher nichts in der Hand, worüber zu entscheiden wäre.

Seit zehn Jahren ein Fall fürs Gericht

Wenn es zu keinem Vergleich kommt, dann müssen die drei Richter des 10. Zivilsenats am Oberlandesgericht Dresden ein Urteil sprechen. Dort liegt das Verfahren inzwischen. Im Jahr 2000, kurz nach Eröffnung des Parkdecks, hat die Stadt reklamiert, dass an der Konstruktion Risse auftreten. Damals haben sich das Planungsbüro und die Stadt geeinigt, einen Gutachter zu beauftragen und ein selbstständiges Beweissicherungsverfahren zu beginnen. Das lässt die Chance auf einen Vergleich.

Doch dazu kam es im Fall des Parkdecks schon damals nicht. 2006 klagte die Stadt Dippoldiswalde schließlich vor dem Landgericht Dresden gegen das Planungsbüro auf Schadensersatz. Das Verfahren lief bis 2015. Im September 2015 sprach die 8. Zivilkammer des Landgerichts ihr Urteil. Der Richter kam zu dem Schluss, dass Planungsfehler die Ursache für die Schäden am Parkdeck und am Servicegebäude sind. Er sprach der Stadt Schadensersatz zu, der sich einschließlich Zinsen auf über eine Million Euro beläuft.

Dagegen sind Ruhsam und Ullrich vor das Oberlandesgericht in Berufung gegangen. Dessen 10. Zivilkammer hat im Februar 2017 zum ersten Mal öffentlich darüber verhandelt. Die drei Richter hatten intensiv die Gutachten studiert, die schon für das Landgericht angefertigt worden sind. Am Ende des Termins klang durch, dass auch sie von einem Planungsfehler ausgehen, für den die Stadt Schadensersatz bekommen soll. Offen blieb aber die Summe.

Hier zeigte sich für das Planungsbüro ein Problem. Es hatte eine Haftpflichtversicherung, die aber nur eine Schadenssumme von rund einer halben Million Euro abdeckt. Für den Rest müssen die Planer persönlich haften. In einem Vergleich hätte also festgelegt werden müssen, wie groß der Teil der Schadenssumme wird, den sie persönlich tragen. Der Vorsitzende Richter Dieter Kopp hat der Stadt dabei geraten, keine zu harschen Forderungen aufzustellen. Ein Vergleich hätte auch für sie Vorteile. Er würde einen Schlussstrich unter das Verfahren bedeuten. Wenn es die Parteien auf ein Urteil ankommen lassen – wie es jetzt ja aussieht– könnte es wieder eine Berufung geben. Der Prozess ginge in die nächste Instanz und das rote Stahlgerüst würde weiter den Dippser Himmel verunzieren, ohne dass dort etwas passiert.

zur Startseite