Spannung im Tabellenmittelfeld Während ganz vorn und ganz hinten alles klar war, haben sich fünf Teams intensiv um den zweiten Platz gestritten.

VfL III-Spieler Rico Lohse versucht sich im Lokalderby gegen die Muldentaler Deckung in Szene zu setzen. Die Waldheimer gewannen 28:26 nachdem sie das Hinspiel in Roßwein mit 28:35 verloren hatten. © Lars Halbauer

In der Mini-Staffel der Kreisliga Mittelsachsen mit lediglich sieben Mannschaften und damit verbunden teilweise sehr langen Spielpausen für einzelne Mannschaften, sind der VfL Waldheim 54 II (2./13:11) und die HSG Muldental 03 (6./11:13) nur durch zwei Punkte getrennt.

Beide Lokalrivalen gehören zum Mittelfeld der Tabelle, die praktisch dreigeteilt ist. Der Meistertitel ging wiederum mit großem Vorsprung an den TSV Fortschritt Mittweida II (1./20:4) und abgeschlagenes Schlusslicht ist der VfB Blau-Gelb 21 Flöha (7./2:22). Dazwischen liegen fünf Mannschaften dicht bei dicht. Neben Waldheim und Muldental sind das der TSV Penig (3./13:11), die SG Rotation Borstendorf (4./12:12) und die HSG Rochlitz/Geringswalde (5./11:13). Zwischen diesen Kontrahenten gab es kaum Leistungsunterschiede, die Tagesform entschied über die Ausgänge und auch ob alle Aktiven der Mannschaften einsatzfähig waren oder nicht.

Die Waldheimer konnten mit einem Sieg in Rochlitz am letzten Spieltag noch den Vizerang erreichen. Sie profitierten dabei vom Remis zwischen Muldental und Penig. Bis zu Beginn der Rückrunde sah es noch so aus, als könnte Penig dem Tabellenführer aus Mittweida auf den Fersen bleiben, aber dann riss die Serie des TSV und er gab einfach zu viele Punkte ab. So konnte Mittweida unbedrängt und ganz relaxt seine Kreise ziehen. Die einzigen Minuspunkte resultieren aus den Spielen gegen Muldental. Die HSG 03 konnte als einziger Kontrahent gegen Fortschritt gewinnen. Das Rückspiel in Mittweida fiel aus. Und da sich beide Mannschaften nicht auf einen neuen Termin einigen konnten, wurde es mit 0:0 Toren und 0:2 Punkten für beide Teams als verloren gewertet. Mittweida tat das nicht weh und ob Muldental auswärts beim Spitzenreiter eine Chance gehabt hätte, ist fraglich.

Zwischen Rang zwei und sechs wechselte die Platzierung in der Rückrunde ständig, jede Mannschaft konnte jede schlagen. Der erneute Meistertitel für die Mittweidaer überrascht nicht, sie dominieren die Liga schon seit längerer Zeit. Und auch im neuen Spieljahr ist wieder damit zu rechnen, denn der TSV Fortschritt verzichtet erneut auf sein Aufstiegsrecht in die 2. Bezirksklasse.

Der Absturz der einst doch traditionsreichen Flöhaer ohne einen einzigen Sieg ans Tabellenende erscheint dagegen schon tragisch. Aber es langte nur zu zwei Remis, mehr gab die gezeigte Leistung nicht her.

