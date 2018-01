Spannung im Prozess um Weißkeißeler Geiselnahme Die Tat des libanesischen Angeklagten ist zwar auf Videos festgehalten, klar ist deshalb aber lange noch nicht alles.

In der Nacht vom 1. zum 2. August 2017 sind Polizei und Notarzt wegen der Geiselnahme an der Asylbewerberunterkunft Weißkeißel vor Ort. © Danilo Dittrich

Der Fall in der Asylbewerberunterkunft Weißkeißel sorgte im vergangenen Sommer für Aufsehen: Am Abend des 1. August, gegen 20.45 Uhr, hatte der 32-jährige Libanese Walid A. ein Kind – schnell wurde klar, seinen achtjährigen Stiefsohn – als Geisel genommen. Er hielt ihm ein Messer an den Hals, teilweise auch die Bruchstücke einer Glasflasche und forderte immer wieder ein Medikament.

Zuvor hatte er seine Ehefrau mit dem sechsmonatigen Kleinkind und dem Stiefsohn aus der Asylunterkunft vor sich hergetrieben, tretend, schlagend, schimpfend. Das Kleinkind hatte er geschüttelt, bis es seine Frau ihm entreißen konnte. Schließlich nahm er sich den achtjährigen Stiefsohn. Schnell war die alarmierte Polizei da. Aber der Libanese gab nicht auf, wiederholte immer wieder seine Forderung nach dem Medikament, überschüttete sich mit einer Flüssigkeit (von der sich später herausstellte, dass es ein Desinfektionsmittel war) und drohte sich anzuzünden. Zusätzlich versprühte er Insektenspray, verbunden mit der Drohung, auch das anzuzünden. Selbst als eine Ärztin erschien und Tabletten brachte, hörte Walid A. nicht auf. Erst als seine Ehefrau ihm das Kind entriss, konnte er überwältigt werden. Da waren über zwei Stunden vergangen. Das alles ist unstrittig. Das ganze Geschehen ist auf Video festgehalten. An der Asylbewerberunterkunft waren Videokameras zur Überwachung angebracht.

Gestern, nach fünfeinhalb Monaten Untersuchungshaft für Walid A., begann vor dem Landgericht Görlitz sein Gerichtsverfahren. Vorgeworfen wird dem Libanesen neben der Geiselnahme noch eine Tat unmittelbar davor: Er soll in das Zimmer eines anderen Asylbewerbers gestürmt sein, ihn in den Bauch getreten haben und außerdem dessen zehnmonatige Tochter ins Genick geschlagen haben. Dem Libanesen drohen jetzt wegen der Geiselnahme mindestens fünf Jahre Freiheitsstrafe.

Wodka und fehlende Schmerzmittel?

Was auf den ersten Blick wie ein glasklarer Fall aussieht, wird nach den Aussagen des Libanesen vielleicht doch noch ein schwierig zu beurteilendes Geschehen. Natürlich hat die Geiselnahme eine Vorgeschichte, die Walid A. selbst erzählt oder von seinem Verteidiger Christian Penning vortragen lässt. Sie beginnt im Libanon, wo Walid A. von der Armee mit Maschinengewehrkolben derart heftig auf den Rücken geschlagen wurde, dass er seit Jahren große Schmerzen hat und deshalb dauerhaft ein starkes Schmerzmittel (Tramadol) einnimmt, das als opioides Schmerzmittel (weniger stark als Morphin) auf lange Sicht auch abhängig machen kann. Nun, so schildert es Penning, war Walid A. das Schmerzmittel ausgegangen, weil der verschreibende Hausarzt im Urlaub war und versäumt hatte, das Rezept entsprechend anzupassen. Am Tattag hatte der Libanese trotz der Einnahme anderer, schwächerer Schmerzmittel nach eigenen Angaben also starke Schmerzen und vielleicht auch so etwas wie Entzugserscheinungen. Dazu kamen weitere Faktoren. Er fuhr angeln, trank einigen Alkohol – nach eigenen Angaben eine halbe Flasche Wodka und einige Flaschen Bier. Nachts, nach der Tat, wurde ein Blutalkoholwert von 1,2 Promille festgestellt. Die Hitze war groß. Die Sorgen um eine Abschiebung kam dazu. Der Asylantrag war am 1. März abgelehnt worden, verbunden mit der Aufforderung, binnen 30 Tagen auszureisen. Die Familie hatte zwar Widerspruch eingelegt, Walid A. aber auch gehört, dass nach sechs Monaten die Zwangsabschiebung durchgezogen wird. Und obendrauf kam eine Provokation eines anderen Asylbewerbers, der ihn beim Angeln anrief und verhöhnte, dass ihn seine Frau verlassen würde.

Als er dann im Asylbewerberheim ankam, seine Frau nicht im Zimmer vorfand und den Anrufer lachen hörte, sei er zu ihm ins Zimmer gegangen und habe ihn gefragt, wo seine Frau sei. Als es als Antwort erneut nur Lachen gab, habe er zugetreten. Ein Messer habe er dabeigehabt, weil er zuvor gerade die gefangenen Fische vorbereiten wollte. Das Kind des Anrufers geschlagen zu haben, bestreitet Walid A. Anschließend sei er zurück auf sein Zimmer gegangen, und dann setze seine Erinnerung aus. Er könne beim Anschauen der Videobilder selbst nicht glauben, was er da getan habe. So schildern Walid A. und sein Verteidiger die Geschehnisse aus ihrer Sicht.

Ob diese Geschichte des Angeklagten so stimmen kann, muss nun das Gericht ermitteln. Der Gerichtspsychiater wird mit seinem Gutachten eine wichtige Rolle spielen. Er wird zum Beispiel sagen müssen, ob es möglich ist, dass sich der Angeklagte an die Tritte gegen den „Provokateur“ noch ziemlich genau erinnern kann, aber an folgende Geschehen überhaupt nicht. Walid A. spricht von einem regelrechten Filmriss.

Sollte das Gericht das bestätigen, könnte er wegen einer „tiefgreifenden Bewusstseinsstörung“ schuldunfähig gesprochen werden (bedeutet Freispruch), oder er könnte wegen verminderter Schuldfähigkeit eine abgemilderte Strafe erhalten. Der Prozess wird am 5. Februar fortgesetzt. Am 7. Februar ist das Urteil geplant.

