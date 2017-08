Spannung im Dreieck Beim Struppener Radrennen gibt es ein neues Staffelrennen. Das soll noch mehr Sportler locken.

Am steilen Kirchberg müssen die Fahrer kämpfen. © Archivfoto/Förster

Rings um Struppen kann am Sonntag, 20. August, richtig in die Pedale getreten werden. Für Hobbyrennfahrer steigt dort das vom 1. Radverein Pirna organisierte Straßenradrennen „Struppener Dreieck“ um Bestzeiten und Pokale. Für die Teilnehmer geht es auf die traditionelle 4,5 Kilometer lange anspruchsvolle Runde zwischen Struppen, Naundorf und Thürmsdorf.

Neu sind in diesem Jahr die Staffelrennen über acht Runden. Gestartet wird in drei Klassen. Entscheidend ist dabei, wie alt die Teammitglieder zusammen sind. So gibt es eine Klasse für Männer mit dem Gesamtalter bis 80 Jahre und eine über 80 Jahre sowie eine Staffel für gemischte Teams. Nach jeder Runde müssen die Fahrer wechseln.

Das Hauptrennen der Herren wurde um zwei Runden auf acht gekürzt. Auch die eingebremste Einführungsrunde entfällt. „Von Beginn an heißt es: volle Kanne“, sagt Vereinsvorsitzender Uwe Gollmann. Sein Verein organisiert das Radrennen nun schon 13. Mal.

Um 12 Uhr fällt der Startschuss für die Einzelwertungen und die Teams. Am Kirchberg Struppen mit seinem zwölfprozentigem Anstieg fallen die Entscheidungen. Nahezu oben an der Kuppe sind Start und Ziel. Gegen 14.30 Uhr werden die Sieger vor dem Schloss Struppen gekürt. Für die jüngsten Radfahrer geht es schon um 11 Uhr los. Auf einer kürzeren Runde bestreiten sie das Kids Race. Je nach Alter fahren sie drei bzw. fünf 850-Meter-Runden.

Wer mitradeln möchte, meldet sich auf der Internetseite des Radvereins an. Bis einschließlich 16. August zahlen Einzelfahrer 18 Euro, Staffelteams 36 Euro. Ab dem 17. August wird eine Nachmeldegebühr von fünf Euro fällig. Nachmeldungen sind bis eine Stunde vor dem Start möglich. Die Teilnahme am Kids Race ist kostenfrei. Die Startnummern werden am Renntag ab 9.30 Uhr ausgeteilt.

Anmeldung und alle Informationen gibt es unter www.radverein.de.

