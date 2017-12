„Spannung darf nicht nachlassen“ Neustadt zittert sich gegen Altenberg zu einem Remis, Heidenau kassiert die erste Saison-Niederlage.

Laufduell zwischen dem Neustädter Florian Müller (li.) und Stephan Kadner von Stahl Altenberg. Foto Steffen Unger

So ein wenig stand dieser zwölfte Spieltag der Teambro-Kreisoberliga unter dem Zeichen, dass die Top-Teams Punkte liegen lassen mussten. Der Heidenauer SV kassierte gegen die SG Schönfeld gar seine erste Saisonniederlage.

„Dieses 0:1 gegen Schönfeld wirft uns sicher nicht vom Hocker. Aber es ist auch eine Warnung für die Spieler. Du darfst in dieser Liga nicht mit der Spannung nachlassen, sonst passieren solche Niederlagen“, sagte Heidenaus Trainer Andre Berger. Die Hausherren trafen zweimal die Torumrandung, versiebten weitere große Chancen. Auf der Gegenseite nutzte Robin Hartmann nach genau einer halben Stunde eine der wenigen Schönfelder Tormöglichkeiten zum Siegtreffer. „Klar, wir haben natürlich in der Abwehr Beton angerührt, wie man so sagt. Aber das ist legitim, wenn man als Abstiegskandidat beim Tabellenführer antritt. Die Jungs haben die taktische Marschroute sehr diszipliniert umgesetzt und mit Glück und Verstand haben wir die knappe Führung verteidigt“, sagte Schönfelds Trainer Ralf Hausdorf. Berger war mit der Vorstellung seiner Elf nicht zufrieden: „Beim Gegentreffer unterlaufen wir den Ball, stehen nicht richtig zum Gegner. Und bei unseren Angriffen fehlte der hundertprozentige Biss beim Abschluss.“

Ausgleich in der Nachspielzeit

Buchstäblich in allerletzter Minute verhinderte der SSV Neustadt gegen Stahl Altenberg eine Niederlage. Zwei Wochen nach dem 8:1-Kantersieg in Dohna liefen die Neustädter lange Zeit einem 0:2-Rückstand hinterher. Marcel Kühnel (5.) und Stephan Kadner (31.) hatten das Team aus dem osterzgebirgischen Wintersportort in Führung gebracht. Erst in den letzten Minuten dieser Partie erreichte Neustadt noch ein 2:2. Zunächst traf Martin Rothe (88.) zum Anschluss, in der Nachspielzeit lochte sein Großcousin Matti Rothe zum 2:2-Endstand ein. Zuvor hatte der Neustädter Keeper Xaver Reinsch mit einer Glanztat gegen Robby Müller das 3:0 der Altenberger und die wohl endgültige Entscheidung zugunsten der Gäste verhindert. „Uns fehlten nur Sekunden zu einer Sensation. Wir haben aber wenigstens einen Punkt geholt, was vor dem Spiel nicht unbedingt zu erwarten war“, sagte Stahl-Trainer Andre Lehmann.

Trainer Daniel Hille atmete spürbar deutlich auf: „Das war knapp. Aber ich hatte eigentlich die Spieler vor der Stahlelf gewarnt. Sie sind immer für eine Überraschung gut, geben kämpferisch einfach alles.“ Die Landesliga-Reserve des VfL Pirna-Copitz verteidigte mit einem 1:0-Erfolg gegen den SV Pesterwitz den zweiten Tabellenplatz. Philipp Flacke erzielte mit dem Pausenpfiff den einzigen Treffer dieser Partie. Aufseiten der Pesterwitzer musste Trainer Frank Rittner die Niederlage seiner Mannschaft von der Tribüne aus verfolgen. Er war nach dem 5:4 gegen Altenberg in der Vorwoche mit zwei Spielen Sperre bestraft wurden.

Sieg zum Geburtstag

Der 1. FC Pirna kam gegen Blau-Gelb Stolpen zu einem 3:0-Sieg. Allerdings fiel die Entscheidung auch erst in den Schlussminuten. Chris Johne brachte die Kicker auf dem Sonnenstein in der 19. Minute in Führung, doch danach hielten die Gäste aus der Burgstadt ordentlich dagegen. Ein Elfmeter, verwandelt von Tommy Schiebe in der 82. Minute, sowie der gebürtige Grieche Thodoris Tamousis in der 85. Minute sorgten für Klarheiten. Der Dreier war für den Pirnaer Kapitän Daniel Rösner ein Geburtsgeschenk zu seinem 30. Ehrentag.

