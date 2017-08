Spannung bis nach Mitternacht An dem Beachvolleyballturnier in Bad Schandau hatten nicht nur die Sportler ihre Freude. Das ist einem engagierten Verein zu verdanken.

Hatten spät in der Nacht noch die meisten Reserven: Das von Frauen dominierte Team „Pritsch Perfect“ mit Clara Kaiser, Kristina Hofmann, Marie Ochlich, Clara Möckel (v.l.) und Paul Göbel gewann das Volkssport-Event im Sand in Bad Schandau. © Foto: privat

Coole Musik, sportliche Aktionen, nette Gespräche bei kühlen Getränken und das alles in der herrlichen Landschaft im Elbtal in Bad Schandau. So hatten es sich die Organisatoren des Mitternachtsturniers auf dem Beachvolleyballplatz am Elbufer gewünscht. Dass das Wetter am Freitagabend auch noch mitgespielt hat, war sozusagen die Zugabe.

Die Fläche gehört zur Toskana-Therme. Das Unternehmen stellt sie kostenfrei denjenigen zur Verfügung, die gern Beachvolleyball spielen. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt André Große vom Verein Eventcrew Bad Schandau. Die Leute des Vereins kümmern sich um den dort angelegten Beachvolleyballplatz. Im Frühjahr wurde der Sand ausgetauscht. 18 Tonnen wurden mit Schubkarre und Schaufel verteilt.

Lohn der Arbeit ist dann jedes Jahr das Mitternachtsturnier. Hier treten Volkssportmannschaften gegeneinander an. Die hatten sichtlich Spaß, auch wenn es in jedem Spiel einen Verlierer geben musste. Erst nach acht Stunden Spielzeit stand nachts um 1 Uhr das Siegerteam fest.

Wen man auch fragte, jeder war zufrieden. Das gilt nicht nur für die Sportler. „Wir sind zufällig hier vorbeigekommen. Ist doch eine schöne Atmosphäre, da schauen wir gern noch ein bisschen zu“, sagt Ulrike Mesnik, die mit ihrer Familie gerade zum Urlaub in Bad Schandau ist.

Nebenbei wurde außerdem zu Spenden für eine ständige Beleuchtung des Platzes aufgerufen. Es kamen schließlich etwas mehr als die noch benötigten 500 Euro zusammen. Damit können jetzt die Masten und Lampen bestellt werden. Im nächsten Jahr dürfte die Veranstaltung dann noch attraktiver werden.

