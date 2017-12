Spannung bei HeiSZ auf Eis Die Jury hatte es dieses Mal nicht leicht – und musste nur ein einziges Mal die Reißleine ziehen.

Abgeräumt: Lara Niedrich aus Ragewitz fährt nicht nur gern Schlittschuh, sondern macht auch rhythmische Sportgymnastik. Das sorgte für eine beeindruckende Show – und brachte die maximale Punktzahl im Einzelwettbewerb. © Sebastian Schultz

Riesa. Sportstadt Riesa? Beim Spaß-Wettbewerb HeiSZ auf Eis am Mittwochabend an der Eisbahn gab es über das Riesaer Leitbild keine Debatten. Was da für Talente aufliefen! Den Anfang machte Gunter Spies. Dieses Mal tritt er in grünem Lodenmantel aufs Eis: Tritt das Stadtmaskottchen doch neuerdings als Nachtwächter auf. „Um zu zeigen, dass es in Riesa auch nach Einbruch der Dunkelheit sicher ist.“ Doch was ist das? Nach den ersten etwas holprigen Runden fallen die Hüllen – und darunter kommen enge Strumpfhosen und ein Spitzenröcklein zum Vorschein. Jetzt wird zur klassischen Musik auch die Fortbewegung per Schlittschuh sicherer, kokett lupft Spies sein Röckchen. „Die Technik ist überschaubar“, kommentiert Volksbank-Vorstand Markus Ziron, der als Vertreter des Hauptsponsors in der Jury sitzt. „Ich hab ja auch nicht geübt“, kontert Spies.

Das ist bei den folgenden Vorführungen auf der Eisbahn allerdings anders: Bei Maxima Harsch fliegen die Zöpfe und der schwarze Rock. „Sportlich auf sehr hohem Niveau“, lobt Annekathrin Aurich vom SC Riesa den Auftritt der Schülerin, der von Popmusik untermalt wird. Lara Niedrich hat sogar ihren eigenen Fanclub mitgemacht – der ein großes Schild mit dem Namen der jungen Frau aus Ragewitz hochhält. „In Ragewitz wohnen die Talente!“, lobt Moderator Wieland Wagner, der bei der Klosterweihnacht durch den Abend führt. „Lara hat die Elemente Pirouette und Standwaage ins Spiel gebracht – das gibt Punkte“, sagt Sport-Experte Werner Donat. Maximal sechs Punkte kann jedes Jury-Mitglied vergeben. Damit die Laune auf dem Podest gut bleibt, sorgt eine Hostesse für konstanten Glühwein-Nachschub.

Am Rand machen sich die Teilnehmer des Paar-Wettbewerbs warm. Die Zwillinge Lusia und Chiara Rohn treten als „Zwei, die sich liebhaben“ auf und gleiten dabei sogar rückwärts synchron aneinander vorbei. Julius und Louis Pilz – die Söhne von Eisbahn-Organisator Torsten Pilz – stellen Tom und Jerry nach. „Eine raffinierte Choreografie“, lobt Werner Donat. Paula Eschmann und Lena Sallat treten als Prinz und Prinzessin Aschenbrödel auf. „Märchenhaft“, sagt OB Müller. Maximilian Ritter und Leni Wollnig gehen als Harry Potter und Freundin an den Start, was als „einfallsreiche und mystische Darstellung“ gelobt wird. Einfallsreich ist auch der Auftritt des tschechischen Trios Patnik, Georgio und Renata: Das kommt als Biene Maja, Bär und Suppenkoch daher. Jetzt fliegt sogar ein Teddy aus dem Publikum auf die Eisbahn. OB Müller aber drückt bald den Knopf, der die rote Warnleuchte zum vorzeitigen Abbruch auslöst: „Aus Sicherheitsgründen!“, kommentiert er den schon leicht schwankenden Eislauf-Stil des Trios. Eins ist klar: Das ist nicht das letzte HeiSZ auf Eis gewesen.

