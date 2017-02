Spannendes Tischtennisturnier in Dipps Die Mitglieder des Post SV sind im März gefordert, aber nicht als Spieler.

Hier stand Kathrin Mühlbach bei der letzten großen Meisterschaft an der Platte, die der Post SV im Sportpark Dippoldiswalde ausgetragen hat. Es war 2015 die Landeseinzelmeisterschaft. © Egbert Kamprath

In drei Wochen steht der Sportpark Dippoldiswalde ganz in Zeichen des Tischtennissports. Dann richtet der Post SV Dippoldiswalde wieder ein überregionales Turnier in der Stadt aus. Am 11. und 12. März findet hier die Einzelmeisterschaft der Senioren aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen statt. Dabei starten 88 Herren und 86 Damen, wie Rainer Scholz, der Vorsitzende des Post SV, informiert.

Scholz geht davon aus, dass im März großer Tischtennissport in Dippoldiswalde zu sehen sein wird. Denn in dieser Sportart spielt die Technik eine besonders große Rolle, weniger die körperliche Kraft. Deswegen können auch ältere Spieler an der Tischtennisplatte noch reizvollen Sport bieten. Bei der Meisterschaft gehen Spieler im Alter ab 40 Jahren an den Start, jeweils in ihren Altersklassen. Die Ältesten werden deutlich über 80 Jahre alt sein.

„Teilweise treten frühere Weltklassespieler hier mit an“, kündigt Scholz an. So wird Roland Stephan aus Leipzig, der amtierende Weltmeister im Doppel, erwartet. Wolfgang Schmidt aus Freiberg hat sich qualifiziert. Er hat schon mehrfach Titel bei Europa- und Weltmeisterschaften geholt. Peter Stolzenburg aus Groitzsch ist Gold- und Bronzemedaillengewinner und Günter Fraunheim sowie Dietmar Graul, die 2015 bei der EM in Tampere Bronze geholt haben, sind ebenfalls dabei. Wer bei der mitteldeutschen Meisterschaft in Dippoldiswalde siegreich abschneidet, qualifiziert sich damit für die Deutsche Seniorenmeisterschaft vom 29. April bis 1. Mai in Baden-Württemberg.

Der Sportpark Dippoldiswalde hat sich als Austragungsort für überregionale Turniere bewährt, nicht nur im Tischtennis. Im Volleyball fanden hier schon Länder- und Bundesligaspiele statt und regelmäßig im Herbst wird das Dippold-Turnier mit hochkarätigen Mannschaften ausgetragen. Die Tischtennisspieler haben vor zwei Jahren in Dippoldiswalde ihre Landesmeisterschaft ausgespielt. Damals war mit Kathrin Mühlbach auch eine Spielerin am Start, die aus Dippoldiswalde stammte. Das ist bei den Seniorenmeisterschaften jetzt nicht der Fall. Hier steht kein einheimischer Spieler an den Platten. „Die Lokalmatadoren konnten sich in den Vorausscheidungen leider nicht durchsetzen“, sagt Rainer Scholz dazu. Dafür sind die Mitglieder des Post SV bei der Organisation der Meisterschaft gefordert. Am Nachmittag vor Turnierbeginn wird der Sportpark für alle anderen Nutzer gesperrt und der Aufbau beginnt. Die Turnierplatten werden in 16 einzelnen Boxen aufgestellt, damit sich die Spieler nichts ins Gehege kommen.

Am Mittwoch war Meldeschluss. Jetzt kümmert sich Rainer Scholz um die Quartiere. Das Hotel Erbgericht in Höckendorf ist als Spielerunterkunft vorgesehen. Dort findet am Sonnabend auch eine Abendveranstaltung für die Teilnehmer statt. „Das dient dem Kennenlernen und der Gemeinschaft“, sagt Rainer Scholz.

