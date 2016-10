Billard – Landesliga Spannendes Kreisderby Die Döbelner Poolstars-Reserve unterliegt in Freiberg mit hauchdünnem Rückstand.

Ein Kreisderby nach Maß hat es in der Landesliga gegeben. Allerdings nicht mit dem Ausgang, wie ihn sich die Döbelner Poolstars in Freiberg gewünscht hätten. Das erste Mittelsachsenduell zwischen dem gastgebenden BC Empor Freiberg und der zweiten Vertretung der Billarder des ESV Lok Döbeln hätte eigentlich keinen Verlierer verdient gehabt. Doch am Ende hatten die Bergstädter mit 7:5 die Nase vorn. Obwohl die neugegründete Poolbillard-Abteilung erstmals an den Start ging, ist diese Truppe kein Neuling im Ligabetrieb.

In der 1. Runde konnte sich keine Mannschaft absetzen. Matthias Glauer und Matthias Neuber holten die Döbelner Punkte. Mario Kattner und Sylvio Zisler zollten ihrer Nervosität Tribut und ließen den Gegnern den Vortritt. In der 2. Runde fiel auch keine Vorentscheidung. Zisler verlor deutlich. Neuber lag aussichtslos im Hintertreffen, aber startete dann eine Aufholjagd, die nicht belohnt wurde. Ähnliches passierte bei Kattner. Nur hatte der Poolstar seine Nerven besser im Griff und gewann. Glauer glich dann mit einer sehr konzentrierten und spielstarken Vorstellung aus. So musste die Entscheidung in der letzten Runde fallen. In dieser agierten die Gäste glücklos. Kattner und Zisler verloren klar. Glauer siegte erneut. Neuber war in ein enges Match verwickelt, was stets auf Augenhöhe verlief. Sein Freiberger Gegenüber konnte aber die entscheidende letzte Kugel lochen und so den Sieg im Kreisderby sichern. (DA/rsa)

