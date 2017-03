Spannendes Final-Wochenende bei der Sportlerumfrage Ob Frauen, Männer oder Teams in Niesky und Weißwasser – wenige Stimmen können bis Montag viel ändern. Mitmachen geht online und per Tippschein.

So sahen die Pokale der Sieger bei der Sportlergala 2008 aus.



Noch ein letztes Wochenende haben Sie Zeit zum Überlegen und Abstimmen. Am Montag ist Einsendeschluss zur Umfrage nach den populärsten Sportlern des Jahres in Niesky und Weißwasser. Da sollten die Tippscheine (zu finden in der Printausgabe der SZ) im Laufe des Tages in den Postkasten, wer online abstimmen will, kann das exakt bis Mitternacht tun. Dann zählen wir aus.

Damit Sie wissen, ob Ihre Stimme auch jetzt noch Gewicht hat, geben wir an dieser Stelle ein letztes Mal einen Zwischenstand. Der bezieht sich allerdings nur auf die Favoriten der bisher gut 1 500 Online-Abstimmer. Und wir verraten an dieser Stelle lediglich ein paar Trends, nicht die Namen einzelner Sportler oder Mannschaften, um die Abstimmung nicht zu beeinflussen.

Vor dem Final-Wochenende tobt bei den Mannschaften vor allem der Kampf um Platz zwei und drei. Hier haben fünf Teams gute Chancen, hinter der klar führenden Mannschaft aufs Podium zu kommen. Bei den Frauen haben sich die Erste und Zweite einen kleinen Vorsprung erarbeitet, der dritte Platz ist aber für alle anderen vier in Reichweite – zwischen ihnen liegen gerade mal 13 Stimmen. Bei den Männern ist es ein Zweikampf um Platz eins, dahinter haben drei gute Chancen auf den dritten Platz. Natürlich kann die noch nicht begonnene Auszählung der Tippscheine – hier liegen bisher knapp 200 vor – das Umfrageergebnis am Ende noch stark beeinflussen.

Es lohnt also auch jetzt noch, bei der gemeinsam von Kreissportbund, Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien und Sächsischer Zeitung veranstalteten Umfrage abzustimmen.

So wird abgestimmt

Ausgefüllte Tippscheine an: Sächsische Zeitung Niesky, Zinzendorfplatz 16, 02906 Niesky.

In die Wertung kommen nur Original-Tippscheine. In jeder der drei Kategorien kann genau ein Kreuz gemacht werden. Mehrere Kreuze in einer Kategorie führen dazu, dass dieser Tipp ungültig wird. Kopien oder Sammellisten werden nicht akzeptiert.

Auch online ist die Wahl möglich. Sie können hier abstimmen.

Einsendeschluss ist der 6. März (beim Brief zählt der Poststempel).

Geehrt werden die Sportler auf dem Sportlerball am 18. März 2017 im Bürgerhaus Niesky. Karten inclusive Buffet und Rahmenprogramm kosten im Vorverkauf 22 Euro, es gibt sie bei Sport Vetter, später 25 Euro. Kartentelefon: 03581 750080

