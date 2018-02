Spannende Vergangenheit entdecken Löbau macht mit beim 9. Archivtag. Besucher können die Stadt zusammenpuzzeln und eine alte Schrift lernen.

Ein Sachbearbeiter in einem Archiv (Symbolbild). © dpa

Löbau. Archiv, das hört sich schon recht trocken und ein bisschen nach Staub an. Die Stadt Löbau will vom Gegenteil überzeugen und lädt am 3. März zum Tag der Archive ein. Von 10 bis 17 Uhr öffnet das Löbauer Stadtarchiv seine Türen. Los geht es mit einem kurzen Vortrag von Löbaus Archivleiterin Corinna Wandt.

An manchen Akten und Büchern mag tatsächlich die Zeit von Jahrhunderten ihre Spuren hinterlassen haben, das ändert aber nichts an den interessanten Einblicken in die Stadtgeschichte, die sie bieten können. Das zeigt das Stadtarchiv am Sonnabend an mehreren Stationen. An einer davon geht es beispielsweise um die Reformationszeit und die Entwicklung zum mündigen Bürger. Eine andere Station zeigt praktische Demokratie anhand von Ratsprotokollen aus verschiedenen Jahrhunderten. Außerdem gibt es ein Stadtquiz zu Löbau sowie eine Sütterlin-Schreibwerkstatt. Und an einer weiteren Station können Erwachsene wie Kinder die Stadt zusammenpuzzeln.

Insbesondere werden auch die Türen zum Magazintrakt geöffnet sein, der sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, teilt Marcus Scholz mit. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr können Besucher am 3. März an kurzen Führungen durch das Archiv teilnehmen, zwischen 11.30 und 14.30 Uhr auch durch den Magazintrakt. Bei Fragen über das Löbauer Stadtarchiv stehen die Mitarbeiter den Gästen zur Verfügung.

Im Löbauer Stadtarchiv liegen unter anderem 40 000 Akten ab dem 15. Jahrhundert, 500 Handbücher, 80 historische Stadtbücher und Chroniken. Die vielen Dokumente geben Zeugnis über die Geschichte ganz unterschiedlicher Bereiche: von Firmengeschichten über die Baugeschichte von Löbau, zur Schulgeschichte bis zum Marktgeschehen. (SZ)

