Der von Sebastian Noll verwaltete Veranstaltungskalender auf der Internetseite der Stadt Niesky wird immer länger. Die Verwaltung hat sich, genau wie Vereine, Kirchenvertreter oder auch Unternehmen, viel vorgenommen. Begonnen hat der Feiermarathon am Freitagnachmittag mit einem Festzug durch Niesky. Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann gab einen Ausblick auf das Festjahr, in dem sich noch viele Gelegenheiten für spannende Spaziergänge ergeben werden.

Schon am 25. März starten zum ersten Mal in diesem Jahr die „Nieskyer Spaziergänge“ am Parkplatz Drei Brücken zwischen Niesky und Jänkendorf. Am Sonnabendmittag führt dann ab 13 Uhr Reiner Diekmann neugierige Nieskyer und alle anderen Gäste zum Quitzdorfer Stausee, um sich auf die Spuren versunkener Orte zu begeben. Das einstige Quitzdorf befindet sich heute auf dem Grund des Stausees. Fortgesetzt wird die Veranstaltungsreihe am 8. April. Dann ist das Johann-Raschke-Haus am Zinzendorfplatz Startpunkt für einen spannenden Sonnabendspaziergang. Uwe Platner wird mit allen Neugierigen die historischen Siedlungsgrenzen von 1765 abwandern.

Am 20. Mai führen dann Marcel Scholze und Jens Neumann im Rahmen der „Nieskyer Spaziergänge“ durch die Parkanlagen der Stadt. Auch hier beginnt der Rundgang an einem Sonnabend um 13 Uhr. Wer sich für den Nieskyer Holzhausbau interessiert, der sollte sich hingegen den 8. Juli im Kalender markieren. Dann führen Claudia Wieltsch vom Konrad-Wachsmann-Haus und Museumsleiterin Eva-Maria Bergmann durch die Nieskyer Holzhaussiedlungen. Viele der historischen Fertigteilhäuser aus dem Katalog von Christoph und Unmack sind in den vergangenen Jahren liebevoll von Nieskyern restauriert worden. Sie prägen seit Anfang des vergangenen Jahrhunderts das Stadtbild und haben auch den Niedergang des einstigen Großbetriebes überlebt.

Im Sommer und Herbst widmet sich die Veranstaltungsreihe dann der sehr unterschiedlichen Entwicklung der Nieskyer Stadtviertel. So führt Hubert Teuchner am 12. August durch Neuödernitz und Uwe Platner am 16. September durch Neusärichen sowie am 30. September durch Neuhof. Alle Treffpunkte und Startzeiten sind im offiziellen Veranstaltungskalender der Stadt vermerkt. Im Oktober widmen sich die „Nieskyer Spaziergänge“ dann noch einmal den Denkmälern im Stadtgebiet und der Holzhaussiedlung am Steinplatz, ehe das bunte Programm am 9. Dezember mit einer Adventswanderung enden soll.

Geschichte wird im Jubiläumsjahr naturgemäß groß geschrieben. Im November will das Johann-Raschke-Haus etwa eine Sonderausstellung des Fotozirkels Weißwasser über Niesky zeigen. Auch der klassische Festumzug zum Herbstfest soll 2017 mit historischen Motiven aufwarten. Der Veranstaltungskalender dürfte im Laufe der kommenden Wochen und Monaten noch weiter wachsen.

Als Höhepunkt hat die Stadtverwaltung aber schon jetzt neben dem Stadtfest im Herbst den Sächsischen Familientag auserkoren. Dann präsentiert sich Niesky erstmals als Gastgeber einer Großveranstaltung, die auch reichlich überregionales Publikum anlocken soll.

Nicht nur auf Sebastian Noll wartet 2017 also noch reichlich Arbeit. Für den September hat das Nieskyer Rathaus nun sogar schon eine Urlaubssperre angeordnet, berichtete zuletzt die Oberbürgermeisterin. Denn aufgrund des Herbstfestes und der Bundestagswahl gibt es allerhand zu tun.

