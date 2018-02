Spannende Schlussminuten in Oldenburg Im Auswärtsspiel schnuppern die Rödertalbienen fünf Minuten vor dem Abpfiff an der Sensation. Aber dann verlieren sie doch.

Im Bundesligaspiel beim VfL Oldenburg waren die Frauen vom HC Rödertal nicht chancenlos. Hier versucht sich Julia Mauksch vom HCR mit einem Sprungwurf. © Ch. Skomudek

Handball-Bundesliga Frauen. Erneut hat es für die Frauen vom HC Rödertal nicht zu den ersehnten ersten Punkten gereicht. In einem spannenden Spiel, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten, hieß es am Ende 29:26 (16:13) für den VfL Oldenburg. Dabei war das Gästeteam von Trainer Maximilian Busch fünf Minuten vor Schluss auf dem Weg zu einer Sensation. Oldenburg führte nur noch knapp mit 27:25. Aber den Rödertalbienen gelang es nicht, ihren bis dahin guten Lauf fortzusetzen. In den letzten beiden Minuten der Partie fiel dann gar kein Tor mehr.

Der neue HCR-Coach meinte nach dem Abpfiff: „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Das, was wir uns unter der Woche vorgenommen haben, konnten wir bestätigen und waren kämpferisch wieder Spitze. Natürlich hat man auch während des Spiels wieder gemerkt, dass die Mannschaft und ich noch ein paar Abstimmungsschwierigkeiten haben, was nach der kurzen Zeit aber völlig normal ist. Wir haben wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Auch Julia Mauksch muss ich ein Kompliment machen, da sie für ihr Alter eine sehr ordentliche Leistung gezeigt hat.“

Pünktlich zum HCR-Abschlusstraining hatten sich die grippegeplagten Jessica Jander, Tammy Kreibich und Jaqueline Hummel wieder einsatzbereit zurückgemeldet. Auch Sarolta Selmeci und Brigita Ivanauskaite, die zuletzt nur individuell trainieren konnten, waren wieder fit. Dafür stand fest, dass weder Jurgita Markeviciute noch Michelle Urbicht mitfahren konnten.

Die 1 008 Zuschauer in Oldenburg sahen dann ein munteres Spiel. Auf beiden Seiten war von Nervosität nicht viel zu spüren. Bereits nach 39 Sekunden wurde Stefanie Hummel (fünf Tore) freistehend am Kreis bedient und netzte zur 1:0-Führung für die Gäste aus dem Rödertal ein. Im direkten Gegenzug glichen die Gastgeberinnen durch Cara Hartstock aus. Bis zur 20. Minute (10:10) ging es hin und her. Dann gelang es den Gastgeberinnen, sich durch einen 3:0-Lauf etwas abzusetzen.

Die zweite Hälfte begann wie die erste – mit einem Tor der Bienen. In der Folgezeit lief bei den Gästen nicht viel zusammen und die Oldenburgerinnen konnten mit einem 4:0-Lauf auf 20:14 davonziehen. Das Team von Chefcoach Maximilian Busch besann sich nun auf seine kämpferischen Qualitäten. Der HCR kam durch vier Tore in Folge zum 20:18 und war nach 41 Minuten zurück ins Spiel. Als das VfL-Trainerduo Niels Bötel und Andreas Lampe umstellte und eine zusätzliche Feldspielerin brachte, ging diese taktische Maßnahme nach hinten los. Die Rödertalbienen waren nach 55 Minuten wieder dran (27:25), konnten aber nicht mehr ausgleichen.

Der HC Rödertal spielte mit: Nele Kurzke (2); Stefanie Hummel (5), Brigita Ivanauskaite (4), Egle Alesiunaite (4), Izabella Nagy(3/3), Joanna Rode (3), Jacqueline Hummel (3), Tamara Bösch (1), Sarolta Selmeci (1), Kamila Szczecina, Julia Mauksch, Jessica Jander, Tammy Kreibich und Kathleen Nepolsky.

