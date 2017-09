Spannende Lesung im Herrnhuter Völkerkundemuseum Für alle Leseratten und Geschichtsinteressierten: Wer schon immer etwas über den berühmten Görlitzer Philosophen Jacob Böhme wissen wollte, ist hier genau richtig. Der Buchautor macht Böhme als Romanfigur lebendig. Für wen Bücher nicht das Richtige sind: Unter www.sz-veranstaltungskalender.com gibt es noch ganz viele Termintipps.

Wolfgang Melzer. © matthias schumann

Der Steinaer Wolfgang Melzer stellt am Dienstagabend im Herrnhuter Völkerkundemuseum seinen neuen Roman über den Philosophen Jacob Böhme vor.

Hegel nannte Jacob Böhme (1575-1624), den Schuhmachermeister und Mystiker aus Görlitz, den ersten deutschen Philosophen. Der Schriftsteller Wolfgang Melzer hat diesen außergewöhnlichen Mann zur Romanfigur werden lassen, aus Fakten und Fiktionen wird Böhme lebendig. Vor Kurzem erschien der Roman „Nach der Morgenröte“. Beginn der Lesung aus der Reihe „Literatur am Abend“ ist 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Jacob Böhme kam als Autodidakt zu erstaunlichen Erkenntnissen. Über Gott und die Engel schrieb er und darüber, wie alles geworden ist und wie das Böse in die Welt kam. Sein erstes Buch „Morgenröte im Aufgang“ sorgte für Unruhe in Görlitz und für ein Verbot, obwohl Böhme zunächst gar nicht die Absicht hatte, es zu veröffentlichen. Nur Freunden gab er es zu lesen. Dennoch fand die Handschrift Verbreitung. Folgerichtig geriet er in existenzielle Konflikte mit der geistlichen Obrigkeit seiner Zeit, die bis an sein Lebensende währten. Das konnte ihn jedoch nicht davon abhalten, niederzuschreiben, was ihn bewegte und was er für richtig erkannt hatte. Seine besondere Strahlkraft errang Böhmes Werk erst in der Nachwirkung bei den Quäkern und im Pietismus, auf Hegel und Schelling und die deutsche Romantik. Die Hauptquelle von Böhmes Erkenntnis war eine eigene genaue Naturanschauung verwoben mit mystischen Erfahrungen und der Lektüre bedeutender Zeitgenossen.

Wolfgang Melzer wurde 1950 geboren, wuchs in Naumburg auf und studierte in Dresden Psychologie. Einer langjährigen Arbeit an der Uni folgte die Tätigkeit als Berater und Kommunikationstrainer in der Wirtschaft. Heute lebt er als freier Autor in Steina. „Nach der Morgenröte“ ist sein erster Roman, nachdem seit 2011 die beiden Erzählbände „Altes Begehren“ und „Das Buch des Schweigens“ erschienen waren. Den Leser erwartet ein lebendiger Roman mit einer spannenden Rahmenhandlung, eine geschliffene bildreiche Sprache, durchwoben mit feiner Ironie. Kurzum: Ein gelungener literarischer Brückenschlag, der unsere Zeit mit einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der Oberlausitz im frühen 17. Jahrhundert verbindet.

