Spannende Heimat auf 272 Seiten Ein Wanderführer stellt das Lausitzer Bergland vor. Lesenswert, weil er auch viele unbekannte Ziele enthält.

Das Buch ist im Berg- & Naturverlag Rölke erschienen. In der gleichen Reihe gibt es bereits Bücher über die Sächsische Schweiz und das Zittauer Gebirge. © Verlag

Der Wander- und Naturführer Lausitzer Bergland „Vom Keulenberg über Valtenberg, Czorneboh und Bieleboh zu Kottmar und Landeskrone“ ist jetzt zu haben. Er umschließt eine große Fläche im östlichen Sachsen. Die Touren führen in die Westlausitzer Berge sowie ins große Waldgebiet des Valtenberges und des Hohwaldes. Außerdem leiten die Wanderrouten über die bewaldeten Höhenrücken von Picho, Mönchswalder Berg, Czorneboh und Bieleboh. Natürlich sind auch die Berge der östlichen Oberlausitz wie Löbauer Berg, Rotstein, Kottmar und Landeskrone Ziele dieses Wanderführers.

Von den eher unbekannten Zielen wurden die einsame Georgewitzer Skala stellvertretend für die Skalen des Lausitzer Gefildes, der Ostroer Burgwall im weiten Vorland zwischen Kamenz und Bautzen sowie die beiden Spreeparks zwischen Neusalza-Spremberg und Friedersdorf ausgewählt. In den zahlreichen Exkursen werden unter anderem die Aussichtstürme auf den Oberlausitzer Bergen, die historischen Grenzsteine im Valtenberg- und Hohwaldgebiet, die Umgebindehäuser mit ihren Schiefergiebeln in vielen Dörfern der Oberlausitz, die Barockschlösser in Rammenau und Königshain sowie die Kottmarsdorfer Windmühle vorgestellt. Eine besondere Betrachtung geht auf die Geschichte der Oberlausitzer Textilindustrie ein. (szo)

272 Seiten, 199 Farbfotografien, 14 Schwarz-Weiß-Fotografien, historische Dokumente und historische Postkarten, 21 Kartenzeichnungen,

ISBN 978-3-934514-37-9, Preis: 18,90 Euro

