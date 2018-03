Spannende Einblicke Die Lotzdorfer Ludwig-Richter-Schule hatte am Dienstag für künftige Fünftklässler geöffnet.

Philine und Elisa aus der dritten Klasse der Grundschule in Langebrück schauen sich beim Tag der Offenen Tür der Ludwig-Richter-Oberschule in Radeberg im Biologiezimmer um. © Thorsten Eckert

Lotzdorf. Sie schauten sich schon mal um: Philine und Elisa aus Langebrück lernen derzeit in der dritten Klasse der Grundschule und würden ab der fünften Klasse gern auf die Ludwig-Richter-Oberschule in Radeberg wechseln. Da kam der Tag der offenen Tür am Dienstagnachmittag also genau richtig. Und so wie die beiden Langebrückerinnen nutzten zahlreiche künftige Schüler gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern das Angebot. Die Richterschüler und ihre Lehrer hatten sich dabei eine Menge einfallen lassen, um ihre Schule zu präsentieren. So konnten die Besucher zum Beispiel die interaktiven Tafeln ausprobieren, konnten im Chemie-Fachraum experimentieren, und natürlich zeigten auch die Musik- und Kunst-Gruppen der Schule ihr Können. Und wer wollte, konnte sich dann auch gleich als neuer Schüler für die künftige fünfte Klasse anmelden. Das ist aber auch noch in den nächsten Tagen möglich. Foto: Thorsten Eckert

