Spanischer Hof belebt alte Tradition neu Nach jahrelanger Pause kehrt die Fiesta in die Röderstadt zurück. Nicht das Einzige, das es zu feiern gibt.

Sommer, Sonne, Fiesta: Am zweiten Juli-Wochenende kehrt nach einem Jahrzehnt Pause die legendäre Fiesta am Hotel Spanischer Hof zurück. Die neuen Eigentümer des Hotels, Familie Voß, werden das Volksfest wiederbeleben und das Gelände rund ums Hotel in eine mediterrane Festmeile verwandeln. „Es soll wieder ein Hauch von spanischer Lebenslust in Gröditz spürbar werden. Wir nehmen eine alte Tradition wieder auf und erweitern sie mit neuen Attraktionen“, so Claudia Voß.

Das zweitägige Festprogramm umfasst neben weiteren Attraktionen mehrere Livebands, die Party- und Latinmusik spielen. Daneben wird es Tanzvorführungen mit Salsa und Samba geben. Ebenfalls Teil des Programms: die Talentshow zur Gröditzer 800-Jahr-Feier.

Anlass für die große Fete gibt auch ein runder Geburtstag des Hauses: Vor 20 Jahren wurde der Spanische Hof eröffnet. (SZ)

